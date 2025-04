これからの季節にぴったり! サンローランからリラックス感あふれるムードを存分に取り入れたメンズリゾートセレクションが登場

サンローランから、これからの季節にぴったりなメンズリゾートセレクションが登場します。2025メンズ春夏コレクションは「ヘリテージ・ポートレイト」と「フレンチ・リビエラ」がテーマ。ベージュやサンドヌード、ライトブラウンなどのカラーを中心に、リラックス感あふれるムードを存分に取り入れたアイテムを数多く展開します。シャツ(シルク) 25万6,300円(税込)/Courtesy of SAINT LAURENTレザーグッズでは、「ボウリング ダッフル」が新登場。ブラウンとブラックの2色展開で、シンプルながら重厚感あふれる佇まいと小旅行にぴったりのサイズ感が特徴。ブラウンにはスムースレザーを用いており、経年変化を楽しみながら長く愛用できるのも魅力です。

ボウリングダッフルバッグ 67万6,500円(税込)/Courtesy of SAINT LAURENT70年代に用いられていた「Y」のデザインを再解釈し、サンローランの新たなアイコンバッグとして登場した「Yトートバッグ」や、ナイロン素材を用いた軽量の「ミニニキメッセンジャー」など、バカンスのお供にぴったりなバッグも豊富に登場します。Y トートバッグ 60万5,000円(税込)/Courtesy of SAINT LAURENTサンローランのアイコンシューズ「ル ペニーローファー」からは、スエードレザーを採用した新作が登場。コニャックカラーと、片足にあしらわれたヴィンテージゴールドのカサンドラロゴが調和し、夏気分を演出しています。柔らかいイールレザーをまとった定番のブラックは、かかとをたたんでバブーシュとしても履くことができスタイリングの幅が広がります。ル ローファー ペニースリッパ 17万500円(税込)/Courtesy of SAINT LAURENTシャツやスカーフなどのテキスタイルに用いられたパターンは、60年代から70年代にかけてムッシュ イヴ・サンローランが発表したヴィンテージスカーフから着想を得ています。花柄やペイズリー、抽象的なデザインなど鮮やかなデザインは、ムッシュ イヴ・サンローランが芸術的な影響やボヘミアンスタイルを取り入れたことを表しています。スクエアスカーフ 7万400円 (税込)/Courtesy of SAINT LAURENT#サンローラン #Saintlaurent #yslお問い合わせ:サンローランクライアントサービス0120-95-2746https://www.ysl.com/ja-jp