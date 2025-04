MIYAVI北京公演「中国はめっちゃ面白い」、ファンの熱量に感謝

ギタリストのMIYAVIさんによる中国ソロライブツアー「雅-MIYAVI-I’M YOUR SUPER STAR 2025」の北京公演が26日、華熙LIVE五棵松で開催されました。今ツアーでは武漢に続く2都市目の公演で、約2時間半にわたる27曲の熱演により、満員の観客は熱狂の渦に巻き込まれました。

午後7時、オープニングナンバー「Lost In Love」のイントロとともに会場は大歓声に包まれ、「Broken Fantasy」では早くも観客が総立ちになるなど、会場は熱気に包まれました。後半には中国の往年のヒット曲を取り入れた「SUPER STAR」や、中国語バージョンの「Under The Same Sky」が披露されました。MIYAVIさんが中国語で歌う姿に、観客は大合唱で応えて大いに盛り上がりました。

コンサートに足を運んだ大学院生の趙さんは、「MIYAVIさんの音楽は生活や学業のエネルギー源です。今日のライブでは心から感動しました。これからもずっとステージで熱い演奏を続けてほしいです」と興奮冷めやらぬ様子で語りました。



MIYAVIさんは翌27日に北京市内で行った記者会見で、「中国での活動は非常に刺激的」と語り、言葉や文化の違いはありながらも、「チャレンジングな場所」と表現しました。また、「中国のパワーや音楽とエンターテインメントに対する熱量を強く感じます」と述べ、「日本やアメリカ、ヨーロッパでも音楽の力は同じですが、中国のファンはエンターテインメントへの純粋な期待と情熱がすごい。僕自身もそれを吸収しながら、自分のエネルギーをぶつけたい」と熱く語りました。



MIYAVIさんはさらに、「中国はめっちゃ面白い国です」と笑顔で語り、「日本と中国は漢字や仏教など、文化的なつながりが非常に深い」と指摘し、「こんな近くに文化的な共通点を持つ国があることを、日本人はもっと認識すべきです。中国語を学べば、この国の本当の良さが理解できます」と話しました。

MIYAVIさんは昨年マンゴーTVのテレビ番組「披荊斬棘的哥哥4」に出演した際に中国人共演者全員と仲良くなったとし、「本当にブラザーみたいな関係だし、大事にしたいなと思う」と話しました。また、「外から見るイメージと実際の中国は違う」「現地の人々は非常に親切で温かく迎えてくれる」との体験を語り、「もっと多くの日本人に実際に(中国に)訪れてほしい」と呼びかけました。

中国人ファンについては、「ライブ前にファンの子たちがポップアップとかを作って楽しそうにしているのがすごくうれしい」と話し、「自身が人々をつなぐ媒体になっていることに存在意義を感じる」と、感慨深そうに語りました。また、自身の活動が中国人にとって日本語を学ぶきっかけになり、中国と日本の若者の交流につながっていることへの喜びを明かしました。

MIYAVIさんはインタビューで、「あなたたちの支持があってこそ、ステージでギターを披露できます。本当にありがとう」と中国語でファンへのメッセージを伝えました。(提供/CRI)