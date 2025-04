SEVENTEENのアルバム『HAPPY BURSTDAY』より、選択によって結末が異なるトレーラー「DARE OR DEATH」公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■挑戦と再誕生へと向かうSEVENTEENの強い意志が示されるファン必見のトレーラー

SEVENTEENが4月28日0時、公式YouTubeチャンネルとSNSに5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』のトレーラー「DARE OR DEATH」を公開した。

トレーラーは、インタラクティブ形式で制作された本編と、選択によって異なる結末へと繋がるSide A「DARE(挑戦)」とSide B「DEATH(消滅)」の計3本で構成。自分の中に存在する「デアデビル(Daredevil=猪突猛進な自我)」を自覚したSEVENTEENの姿が、観る者を挑戦と安住の岐路へと導く。

本編では、炎に包まれながら落下する「デアデビル」を目の当たりにしたあと、得体の知れない衝動に駆られるメンバーたちを、強烈なイメージで描写。不安と狂気を行き来する彼らが「デアデビル」の姿と重なる場面は圧巻だ。これは、ふたつの存在が最終的にはひとりの人物であることを示唆している。

映像は、建物の上に立ち、何かを決意したように深呼吸するWONWOOの姿とともに「Choose for yourself. Challenge or Settle(自分で選べ。挑戦するか、それとも留まるか)」というフレーズで締めくくられる。

Side A「DARE」バージョンは、タイトルどおり、大胆に挑戦するSEVENTEENを描いた内容。恐れを乗り越え、次の旅路へと果敢に踏み出した彼らは、ついに「デアデビル」を受け入れ、完全なひとつの存在として再誕生する。激しく体をよじりながら、あらたな存在へと生まれ変わるメンバーたちの姿が、燃え盛る炎とともに画面を彩り、強烈な印象を残す。

一方、Side B「DEATH」バージョンでは、内なる声を無視して現在にとどまることを選んだ結末を描写。不安と恐怖に捕らわれ、その場に安住することを選んだ彼らは、煙に巻かれるように姿を消す。続いて「MISSING」と書かれた失踪ポスターが舞い込み、衝撃を与える。

「DARE」と「DEATH」バージョンのラストには、それぞれ「FACE THE CHALLENGE, BURN ANEW(挑戦に立ち向かえ、あらたに燃え上がれ)」と「WITHOUT CHALLENGE, THERE IS NO NEW BEGINNING(挑戦なくしてあらたな始まりはない)」というメッセージが登場し、挑戦と再誕生に向かうSEVENTEENの強い意志を表している。

SEVENTEENは先立って、誕生日(Birthday)と爆発・噴出・始まり(Burst)という意味をもつ英単語を組み合わせたアルバム名『HAPPY BURSTDAY』を公開。強烈な再誕生を予告していた。続いて、ふたつの結末をもつトレーラーがベールを脱ぎ、新譜がどんなストーリーと音楽を含んでいるのか、ファンの期待が高まっている。

5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』は、4月28日より予約受付中だ。

なお、SEVENTEENは、4月24日、26日~27日に、京セラドーム大阪にて『SEVENTEEN 2025 JAPAN FAN MEETING ‘HOLIDAY’』を盛況のうちに開催、12万人の観客と忘れられない思い出を作った。3日間続いたこの公演のチケットはすべて完売となり、彼らの高い人気を改めて証明。5月10日~11日には、さいたまスーパーアリーナにて公演を行う。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

リリース情報

2025.05.27 ON SALE ※日本お届け日

ALBUM『HAPPY BURSTDAY』

※韓国発売日:5月26日

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/