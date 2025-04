【スパイク・チュンソフト:「ゴールデンウィークセール」】 開催期間:4月26日~5月9日まで

スパイク・チュンソフトは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて「ゴールデンウィークセール」を5月9日まで開催している。

本セールでは対象となるダウンロードタイトルが特別価格で販売される。ラインナップには「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」、「かまいたちの夜×3」、「豆狸のバケル」などが登場。

Steam 「ゴールデンウィークセール 2025」対象タイトル(一部)

不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

通常価格:5,980円

セール価格:5,083円(15%オフ)

かまいたちの夜×3

通常価格:3,960円

セール価格:2,970円(25%オフ)

豆狸のバケル

通常価格:5,280円

セール価格:2,640円(50%オフ)

