【1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ「プラナ」】 11月 発売予定 4月28日 予約受付開始 価格:23,650円

サウザンドは「1/7スケールフィギュア ブルーアーカイブ『プラナ』」を11月に発売する。価格は23,650円。4月28日から予約受付を開始した。

本製品は「ブルーアーカイブ」に登場する「プラナ」を1/7スケールで立体化したもの。ミステリアスな雰囲気を纏う姿を細やかな造形で表現している。また「笑顔」差し替えパーツが付属する。

(C)2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.