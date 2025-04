Travis Japan、新曲「Would You Like One？」MV公開！“ラーメンの謎”がついに明かされる！？

Travis Japanが今日28日にデジタルリリースした新曲「Would You Like One?」のミュージックビデオを公開した。

同曲はメンバーの松田元太が声優として出演した映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」(5月1日公開)の主題歌。ラーメンの上でダンスするTravis Japanのスポット映像やラーメンの謎のポーズをとるジャケット写真などが先行公開され、話題を呼んでいた。

ミュージックビデオは、1980年代を思わせるレトロなラーメン店を舞台にした、心温まる店復活の物語「Would You Like One? (一杯いかがですか?)」。

撮影は3月上旬に都内スタジオとラーメン店を貸し切って行われ、実際のラーメン店の厨房(ちゅうぼう)に入り、撮影の合間も店員になりきって演じた。店を復活させようと奮闘する姿が、何事にも明るく前向きに一生懸命取り組むメンバーのパーソナリティーと重なり、彼らの等身大の魅力が詰まったミュージックビデオとなっている。

さらに随所にこっそりと隠された「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」のキャラクターや、Travis Japanにまつわるグッズ、同曲のコレオグラフィーを務めたダンサー&振付師のかばおとShungoが暴走族役として登場する。