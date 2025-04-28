¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤òÁö¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡¢²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡©¡¡°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ò1-0¤ÈÇË¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£¤·¤«¤·»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ê¤Ë¿Íº®¤ß¤òµÞ¤¤¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ëMF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¡ØTHE Sun¡Ù¤ä¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÍî¤Á¹ç¤¤¡¢¥×¥é¥À¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
@leongissing¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃøÌ¾¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò¸ÜµÒ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ä¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í¡¢¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È¤é¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤ÍÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤¬»î¹ç¤è¤ê¤â·¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ°³´¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ÎÆü¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·¤¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤À¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ç¤â¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤À¤±¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤Ä¹ÔÆ°¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
@leongissing Last minute drop off for Cole post match #fyp #colepalmer #chelseafc #footballtiktok #cfc #palmer #premierleague #trendingvideo #plugleon original sound - leongissing