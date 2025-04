(P)&(C) PLEDIS Entertainment (P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEENが、5月26日に発売する5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』のトレーラー「DARE OR DEATH」を公開した。トレーラーは、インタラクティブ形式で制作された本編と、選択によって異なる結末へとつながるSide A「DARE(挑戦)」、Side B「DEATH(消滅)」バージョン、計3本で構成されている。自分の中に存在する「デアデビル(Daredevil・猪突猛進な自我)」を自覚したSEVENTEENの姿が、観る者を挑戦と安住の岐路へと導く、という映像に仕上がっている。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment (P)&(C) PLEDIS Entertainment

(P)&(C) PLEDIS Entertainment (P)&(C) PLEDIS Entertainment

本編では、炎に包まれながら落下する「デアデビル」を目の当たりにした後、得体の知れない衝動に駆られるメンバーたちが、強烈なイメージで描かれる。不安と狂気を行き来する彼らが「デアデビル」の姿と重なる場面に注目してほしい。こちらは、ふたつの存在が最終的にはひとりの人物であることを示唆しているとのことだ。映像は、建物の上に立ち、何かを決意したように深呼吸するWONWOOの姿とともに、「Choose for yourself. Challenge or Settle(自分で選べ。挑戦するか、それとも留まるか)」というフレーズで締めくくられる。Side A「DARE」バージョンは、タイトル通り、大胆に挑戦するSEVENTEENを描いているという。恐れを乗り越え、次の旅路へと果敢に踏み出した彼らはついに「デアデビル」を受け入れ、完全なひとつの存在として再誕生する。激しく体をよじりながら新たな存在へと生まれ変わるメンバーたちの姿が印象的だ。一方、Side B「DEATH」バージョンでは、内なる声を無視して現在にとどまることを選んだ結末が描かれているとのこと。不安と恐怖に捕らわれ、その場に安住することを選んだ彼らは、煙に巻かれるように姿を消す。続いて「MISSING」と書かれた失踪ポスターが舞い込む。「DARE」と「DEATH」バージョンのラストには、それぞれ「FACE THE CHALLENGE, BURN ANEW(挑戦に立ち向かえ、新たに燃え上がれ)」と「WITHOUT CHALLENGE, THERE IS NO NEW BEGINNING(挑戦なくして新たな始まりはない)」というメッセージが登場し、挑戦と再誕生に向かうSEVENTEENの強い意志を表しているという。

リリース情報

5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』

・韓国発売日:2025年5月26日(月)

・日本発売日:2025年5月27日(火)(※日本お届け日 / 一般店舗店着日)



◆商品形態

・NEW ESCAPE Ver. / HYBJ-05046

・NEW MYSELF Ver. / HYBJ-05047

・NEW BURSTDAY Ver. / HYBJ-05048



◆日本販売価格

NEW ESCAPE Ver. / NEW MYSELF Ver. / NEW BURSTDAY Ver.:各\3,410(税込)

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



◆CD購入特典:応募抽選用シリアルナンバー

CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。

※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。

※「SEVENTEEN Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shop Japan「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。

※UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただいた方は、商品と同梱して「応募抽選用シリアルナンバーチラシ」をお送りいたします。HMV (@Loppi・EC含む)、タワーレコード (タワーオンライン含む)、TSUTAYA RECORDS、Amazon、楽天ブックスは商品と同梱もしくは店頭にてお受け取りいただけます。

※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。



◆ストア別購入特典

○『HAPPY BURSTDAY』NEW ESCAPE Ver. / NEW MYSELF Ver. / NEW BURSTDAY Ver. 単品をご予約・ご購入のお客様

・SEVENTEEN Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード1枚(全12種よりランダム1種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)

・HMV (@Loppi・EC含む):フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)

・タワーレコード (タワーオンライン含む):フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)

・TSUTAYA:フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)

※絵柄は各チェーンごとに異なります。

※絵柄は後日公開いたします。

※特典はCD1枚ご予約・ご購入につき1つ差し上げます。

※各種メンバー別フォトカードはランダムで差し上げます。メンバーを指定することはできません。

※特典は先着です。無くなり次第、予告なく終了になります。



○SEVENTEEN Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE限定で NEW ESCAPE Ver. / NEW MYSELF Ver. / NEW BURSTDAY Ver.の3形態セットをご予約・ご購入いただいた方には、単品購入特典に加えて、以下の3形態セットオリジナル特典をプレゼント。

・SEVENTEEN Weverse Shop:アコーディオンフォトカード、ホログラム入りフォトカード3枚(全12種よりランダム3種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE:A4クリアファイル、フォトカード3枚(全12種よりランダム3種)

※セット特典絵柄は後日公開いたします。

※セットのフォトカード特典絵柄は、単品購入特典の絵柄と同一です。

※セット購入特典は3形態セットをご予約・ご購入につき1つ差し上げます。

※特典は先着です。無くなり次第、予告なく終了になります。



◆予約販売サイト

・SEVENTEEN Weverse Shop:https://go.weverse.io/qt3S/ltdtjps5

※本お知らせは、Weverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品のご案内になります。

・UNIVERSAL MUSIC STORE:https://umusic.jp/2ioUAVbY

・HMV (@Loppi・HMV&BOOKS online含む):https://www.hmv.co.jp/news/article/250418144/

・タワーレコードhttps://tower.jp/article/feature_item/2025/04/28/1001

・Amazon.co.jp:https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F5G8XC9B|B0F5GTW3K5|B0F5GGBL1G

・楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=4571675461633+4571675461640+4571675461657&f=O

※TSUTAYA RECORDSは店頭でのみ予約受付を実施します

5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』・韓国発売日:2025年5月26日(月)・日本発売日:2025年5月27日(火)(※日本お届け日 / 一般店舗店着日)◆商品形態・NEW ESCAPE Ver. / HYBJ-05046・NEW MYSELF Ver. / HYBJ-05047・NEW BURSTDAY Ver. / HYBJ-05048◆日本販売価格NEW ESCAPE Ver. / NEW MYSELF Ver. / NEW BURSTDAY Ver.:各\3,410(税込)※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。◆CD購入特典:応募抽選用シリアルナンバーCD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※「SEVENTEEN Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shop Japan「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。※UNIVERSAL MUSIC STOREでご購入いただいた方は、商品と同梱して「応募抽選用シリアルナンバーチラシ」をお送りいたします。HMV (@Loppi・EC含む)、タワーレコード (タワーオンライン含む)、TSUTAYA RECORDS、Amazon、楽天ブックスは商品と同梱もしくは店頭にてお受け取りいただけます。※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。◆ストア別購入特典○『HAPPY BURSTDAY』NEW ESCAPE Ver. / NEW MYSELF Ver. / NEW BURSTDAY Ver. 単品をご予約・ご購入のお客様・SEVENTEEN Weverse Shop:ホログラム入りフォトカード1枚(全12種よりランダム1種)・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)・HMV (@Loppi・EC含む):フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)・タワーレコード (タワーオンライン含む):フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)・TSUTAYA:フォトカード1枚(全12種よりランダム1種)※絵柄は各チェーンごとに異なります。※絵柄は後日公開いたします。※特典はCD1枚ご予約・ご購入につき1つ差し上げます。※各種メンバー別フォトカードはランダムで差し上げます。メンバーを指定することはできません。※特典は先着です。無くなり次第、予告なく終了になります。○SEVENTEEN Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE限定で NEW ESCAPE Ver. / NEW MYSELF Ver. / NEW BURSTDAY Ver.の3形態セットをご予約・ご購入いただいた方には、単品購入特典に加えて、以下の3形態セットオリジナル特典をプレゼント。・SEVENTEEN Weverse Shop:アコーディオンフォトカード、ホログラム入りフォトカード3枚(全12種よりランダム3種)・UNIVERSAL MUSIC STORE:A4クリアファイル、フォトカード3枚(全12種よりランダム3種)※セット特典絵柄は後日公開いたします。※セットのフォトカード特典絵柄は、単品購入特典の絵柄と同一です。※セット購入特典は3形態セットをご予約・ご購入につき1つ差し上げます。※特典は先着です。無くなり次第、予告なく終了になります。◆予約販売サイト・SEVENTEEN Weverse Shop:https://go.weverse.io/qt3S/ltdtjps5※本お知らせは、Weverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品のご案内になります。・UNIVERSAL MUSIC STORE:https://umusic.jp/2ioUAVbY・HMV (@Loppi・HMV&BOOKS online含む):https://www.hmv.co.jp/news/article/250418144/・タワーレコードhttps://tower.jp/article/feature_item/2025/04/28/1001・Amazon.co.jp:https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F5G8XC9B|B0F5GTW3K5|B0F5GGBL1G・楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=4571675461633+4571675461640+4571675461657&f=O※TSUTAYA RECORDSは店頭でのみ予約受付を実施します

関連リンク

◆SEVENTEEN オフィシャルサイト

◆SEVENTEEN オフィシャルサイト

SEVENTEENは先立って、誕生日(Birthday)と爆発・噴出・始まり(Burst)という意味を持つ英単語を組み合わせたアルバム名「HAPPY BURSTDAY」を公開し、再誕生を予告していた。続いて、ふたつの結末を持つトレーラーがベールを脱ぎ、新譜がどんなストーリーと音楽を含んでいるのか、是非チェックしていただきたい。なお、本アルバムは本日より予約を開始している。SEVENTEENは、24日と26〜27日に日本・京セラドーム大阪で<SEVENTEEN 2025 JAPAN FAN MEETING ‘HOLIDAY’>を盛況のうちに開催し、5月10〜11日にはさいたまスーパーアリーナで公演を続ける予定だ。