hitomiが、23年前の今日始まった<LIVE TOUR 2002 huma-rhythm>のフル尺映像を公開した。先日アニバーサリー・プロジェクトの一環として、2025年8月23日に、東京・目黒にあるBlues Alley Japanにて、アコースティック編成によるライブ<hitomi 30th Anniversary Acoustic Live 2025>を開催することが発表され、5月1日正午より、ファンクラブ先行チケットの販売が開始される。

それに先駆け、2002年4月28日に始まった<LIVE TOUR 2002 huma-rhythm>の映像が公開された。全国21カ所23公演のファイナルを飾った自身初となる日本武道館でのライブの模様が、アンコール含めて完全収録されている。

リリース情報



◆デジタル音楽配信リンク:hitomi.lnk.to/music◆「hitomi / TALKIN’ ABOUT SAMURAI DRIVE」デジタル配信中https://avex.lnk.to/hitomi_samuraidrive_talkin-about◆hitomiアナログレコードリイシュー企画(ダブルサイダー7インチ再プレス)「LOVE 2000 / In the future」AQJD-77659「CANDY GIRL / by myself」AQJD-77670「SAMURAI DRIVE / BUSY NOW」AQJD-77677「Let's Play Winter / WE ARE “LONELY GIRL”」AQJD-77685