¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Û¤µ¤é¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤¿¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¡¡¿Ø±Ä¡ÖÁ°Áö¤Ï¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Âè£±£·£±²óÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡¦£Ç£±¡Ê£µ·î£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£³£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£´·î£²£¸Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ºòÇ¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï£²£¶Æü¤ÎÅÚÍË¤Ë¡¢ºäÏ©¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ê£µ£³ÉÃ£´¡½£±£²ÉÃ£¸¡£ÅÄÅè½õ¼ê¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¡Ë»ß¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¤ÎÄ´¶µ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò½©¤Î£³Àï¤Ï¸åÊý¤«¤é¿¤Ó¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤é¤·¤¤ËöµÓ¤ò¤ß¤»¤Æ£³Ãå¡£¡Ö¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Ï¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±½õ¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤Î£²Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿ÉñÂæ¡££µ£¸¥¥í¤Ç½Ð¤é¤ì¤ëº£²ó¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤½¤¦¤À¡£