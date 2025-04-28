À¾¶¿¿¿±û¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÓ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¿Í¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡¡´Ø·¸¼Ô¡È´¬¤Åº¤¨¡É¤ÎÎ¢Â¦¤ò¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ
¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éV¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ·¼°¤ËÎ¢¤¬
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡¦¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥«¡¼¥ë¥È¥ó¥¦¥Ã¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê6911¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿23ºÐ¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤ÏÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À5¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£·ãÆ®¸å¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÓ¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¤ò´º¹Ô¡£´Ø·¸¼Ô¤ò¡È´¬¤Åº¤¨¡É¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¿Í¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿À¾¶¿¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥óÏÆ¤Ë¤¢¤ëÃÓ¤À¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤é¤È3¿Í¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢°Õ¤ò·è¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤ÆÂæ¤Ë¸þ¤«¤¤°ì½ï¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£¿å¤·¤Ö¤¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿åÌÌ¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤ÇÎ×¤ó¤À²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÇÃÓ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¿Í¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ø°ì½ï¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¡£¡Ö¥Õ¥Õ¥Õ¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡À¾¶¿¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»6¾¡¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö5¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤ÏÈõ¸ýµ×»Ò¡Ê1977Ç¯¡Ë¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê21¡¢24Ç¯¡Ë¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê24Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢À¾¶¿¤ÎÍ¥¾¡¤Ç5Âç¥á¥¸¥ã¡¼Á´¤Æ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë