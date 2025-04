歌手の西野カナさんが、自身のインスタグラムを更新。

福岡でのコンサート出演時の一コマを綴りました。



【写真を見る】【 西野カナ 】 福岡でのライブを報告 「みんなめちゃめちゃ熱くて最高でした 楽しかった〜 また帰ってくるけん!」 スタッフと笑顔





西野カナさんは「Fall In Love With You Again Tour 2025 福岡のみんなありがとう!!!」と綴ると、スタッフとの集合写真をアップ。



続けて「みんなめちゃめちゃ熱くて最高でした 楽しかった〜 また帰ってくるけん!」「行ってきまーす」と、記しました。





この投稿にファンからは「福岡お疲れさま❤ 代々木、参戦するから楽しみで毎日ライブのこと考えてる 本当、復帰してくれてありがとう❤ 推しがいるって幸せ❤」・「かんわいいいー!!大阪ん時と衣装変わってる」・「ライブ後で疲れてるはずなのに、インスタの投稿してくれてありがとうね」などの反響が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】