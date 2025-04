【UT 矢沢あいコレクション】 発売日:7月上旬予定 価格:1,500円

ユニクロは、漫画家・矢沢あい氏とのコラボUTを7月上旬より発売する。価格は1,500円。

今回コラボする作品は、矢沢あい氏による「天使なんかじゃない」「ご近所物語」「Paradise Kiss」「NANA」の4作品。各物語を象徴するイラストやモチーフをTシャツに落とし込んだコレクションとなっている。

各商品には、矢沢氏が本コラボのために手掛けたサインがデザインされているほか、「NANA」の主人公の一人である「大崎ナナ」を描き下ろしたデザインもラインナップされている。

本コレクションの発売日及び新情報は6月下旬頃に公開予定

「矢沢あいコレクション」ラインナップ

「天使なんかじゃない」

「ご近所物語」

「Paradise Kiss」

「NANA」

矢沢あい描き下ろしデザイン

