今週のNBAアウォード発表予定…新人王や最優秀躍進選手賞の受賞者が公開へ

4月28日(現地時間27日、日付は以下同)。NBAは、2024-25レギュラーシーズンのアウォード発表予定日を公開した。

今週は、29日にトワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー、30日に最優秀新人賞(新人王)、5月1日に最優秀躍進選手賞(MIP)、5月2日にスポーツマンシップアウォードの受賞者が発表される。

21日に公開されたアウォードの最終候補と、昨年の受賞者は下記のとおり。「NBAプレーオフ2025」と合わせて注目していきたい。



※日付はいずれも日本時間、各アウォードの一番下は昨シーズンの受賞選手

This upcoming week, the winners of two Kia Performance Awards will be revealed by @NBAonTNT:

▪️ Tue., April 29: Kia NBA Rookie of the Year

▪️ Wed., April 30: Kia NBA Most Improved Player

The Twyman-Stokes Teammate of the Year and Sportsmanship winners will also be announced. pic.twitter.com/bO2AUhvijj

- NBA Communications (@NBAPR) April 27, 2025