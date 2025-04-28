今週のNBAアウォード発表予定…新人王や最優秀躍進選手賞の受賞者が公開へ

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　4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは、2024－25レギュラーシーズンのアウォード発表予定日を公開した。


　今週は、29日にトワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー、30日に最優秀新人賞（新人王）、5月1日に最優秀躍進選手賞（MIP）、5月2日にスポーツマンシップアウォードの受賞者が発表される。


　21日に公開されたアウォードの最終候補と、昨年の受賞者は下記のとおり。「NBAプレーオフ2025」と合わせて注目していきたい。

※日付はいずれも日本時間、各アウォードの一番下は昨シーズンの受賞選手




◆■今週中に発表予定の2024－25シーズン主要アウォードの最終候補たち

・4月29日発表予定：トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー

★マイク・コンリー（ミネソタ・ティンバーウルブズ）


・4月30日発表予定：最優秀新人賞（新人王／ROY）

ステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）

ザカリー・リザシェイ（アトランタ・ホークス）

ジェイレン・ウェルズ（メンフィス・グリズリーズ）

★ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）


・5月1日発表予定：最優秀躍進選手賞（MIP）

ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）

ダイソン・ダニエルズ（アトランタ・ホークス）

イビツァ・ズバッツ（ロサンゼルス・クリッパーズ）

★タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）


・5月2日発表予定：スポーツマンシップアウォード

★タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）