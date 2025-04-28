今週のNBAアウォード発表予定…新人王や最優秀躍進選手賞の受賞者が公開へ

4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは、2024－25レギュラーシーズンのアウォード発表予定日を公開した。

今週は、29日にトワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー、30日に最優秀新人賞（新人王）、5月1日に最優秀躍進選手賞（MIP）、5月2日にスポーツマンシップアウォードの受賞者が発表される。

21日に公開されたアウォードの最終候補と、昨年の受賞者は下記のとおり。「NBAプレーオフ2025」と合わせて注目していきたい。



※日付はいずれも日本時間、各アウォードの一番下は昨シーズンの受賞選手



This upcoming week, the winners of two Kia Performance Awards will be revealed by @NBAonTNT:

▪️ Tue., April 29: Kia NBA Rookie of the Year

▪️ Wed., April 30: Kia NBA Most Improved Player

The Twyman-Stokes Teammate of the Year and Sportsmanship winners will also be announced. pic.twitter.com/bO2AUhvijj

- NBA Communications (@NBAPR) April 27, 2025

◆■今週中に発表予定の2024－25シーズン主要アウォードの最終候補たち

・4月29日発表予定：トワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー



★マイク・コンリー（ミネソタ・ティンバーウルブズ）

・4月30日発表予定：最優秀新人賞（新人王／ROY）



ステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）



ザカリー・リザシェイ（アトランタ・ホークス）



ジェイレン・ウェルズ（メンフィス・グリズリーズ）



★ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）

・5月1日発表予定：最優秀躍進選手賞（MIP）



ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）



ダイソン・ダニエルズ（アトランタ・ホークス）



イビツァ・ズバッツ（ロサンゼルス・クリッパーズ）



★タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）

・5月2日発表予定：スポーツマンシップアウォード



★タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）