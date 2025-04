ディズニーストアに、勉強や仕事のお供に、新生活におすすめな「ミッキー&フレンズ」デザインのステーショナリーが登場。

〜トレンドのレトロアートをモチーフに、春らしい明るくカラフルなアイテムが豊富にラインナップされます☆

ディズニーストア「ミッキー&フレンズ」ステーショナリー

スケジュール:

先行販売:2025年4月29日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年5月2日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/mickey&friends/

ディズニーストアから「ミッキー&フレンズ」をデザインした、新学期や新生活におすすめの新コレクションが登場。

トレンドのレトロアートをモチーフに、ポップでカラフルな春らしい色合いのグッズが揃います。

ひときわ目を引くのは、仲良くドライブを楽しむミッキーとミニーがモチーフのティッシュボックスカバー。

ふたりの後ろにティッシュペーパーの取り出し口があり、ふたり並んで座る様子がキュートなグッズです。

さらに付箋・メモ・ペンスタンドがセットになったメモボックスや、あわせて使えるボールペンセットも登場します。

そのほか、携帯に便利なエコバッグやミニーフェイスのポシェットなど、おでかけグッズも充実。

そして、ファン必見のシークレットアイテムからは、カラビナ付きポーチがラインナップされます☆

ミッキー&ミニー ティッシュボックスカバー Mickey & Friends

価格:4,800円 (税込)

サイズ:約高さ21×幅27.5×奥行き37cm

明るくハッピーな雰囲気がかわいい「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのティッシュボックスカバー。

運転席に「ミッキーマウス」、助手席に「ミニーマウス」、ふたり並んで座る様子がキュートです。

ふたりの後ろにティッシュペーパーの取り出し口があります。

ミッキー&フレンズ ショッピングバッグ・エコバッグ(S) Mickey & Friends

価格:600円 (税込)

サイズ:約高さ17×幅20.5×奥行き13.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)v約14cm

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プルート」「ドナルドダック」「デイジーダック」をカラフルに描いた、小さめサイズのショッピングバッグ。

レトロチックなイラストと春らしい色づかいがマッチした、明るくハッピーな雰囲気のアートがかわいい☆

マチがしっかりある収納力抜群なバッグは、中にプレゼントを入れて、そのまま渡すのにもぴったりです。

ミッキー&フレンズ 付箋・メモ帳 ペンスタンド付き Mickey & Friends

価格:950円 (税込)

サイズ:

ボックス(閉じた時) 約高さ8.8×幅8.8×奥行き8.8cm

ボックス(開いた時) 約高さ8.8×幅17.7×奥行き8.8cm

「ミッキー&フレンズ」デザインの付箋、メモ、ペンスタンドがセットになったステーショナリーボックス。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「プルート」「グーフィー」などのキャラクターをカラフルに描いたキューブボックスです。

インデックス付箋、四角い付箋、3柄のメモが入っています。

ペンスタンド付きなので、オフィスでの電話対応もスムーズにこなせそう。

ミッキー&フレンズ エナージェル 0.5 ゲルインキボールペン セット New Friends

価格:950円 (税込)

サイズ:約長さ14.5×直径1cm

ノック式ゲルインキボールペン「エナージェル」3本セットの「ミッキー&フレンズ」デザイン。

レトロチックなイラストと春らしい色づかいがマッチした、明るくハッピーな雰囲気のアートが使用されています。

クリアで鮮明な文字を書くことができる速乾性に優れたゲルインキボールペンです。

ミッキー&フレンズ ショッピングバッグ・エコバッグ Mickey & Friends

価格:1,100円 (税込)

サイズ:収納時 約縦14×横13×厚み2.5cm

使用時 約縦48×横44×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約22cm

レトロチックなイラストと春らしい色づかいがマッチした、明るくハッピーな雰囲気のアートがかわいいエコバッグ。

折りたたむとコンパクトになるので、お買い物バッグやサブバッグとして重宝します。

片面ずつ異なる絵柄が楽しめるのも嬉しいポイントです。

ミニー ポシェット フェイス Mickey & Friends

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約高さ18×幅19×奥行き4.3cm

ショルダー部分 約最大128cm ※調節可能

「ミニーマウス」のお顔をダイカットでデザインしたフェイスポーチ。

コンパクトなサイズながら、たっぷりの光沢感とパッチワークで丁寧に表現されたフェイスモチーフはインパクト大!

単品で使うのはもちろん、メインバッグとコーディネートして2個持ちするのもおすすめです。

ミッキー&フレンズ シークレットポーチ カラビナ付き クリア Mickey & Friends

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約縦11×横9×厚み2cm

スナップボタン仕様のクリアポーチに明るくハッピーな雰囲気のイラストがプリントされたシークレットポーチ。

ポーチデザインは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プルート」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「ミッキーマウス」の甥を描いた色柄違いの全6種類です。

ポーチにはメタリックカラーのカラビナも付属されています。

勉強や仕事のお供にぴったりな「ミッキー&フレンズ」デザインのステーショナリー。

ディズニーストアにて2025年4月29日より順次販売される「ミッキー&フレンズ」ステーショナリーの紹介でした☆

