Apple¤äGoogle¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡Âç²èÌÌ¥¹¥Þ¥Û¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¡ÚÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Û
Ëè½µ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Û¥Ó¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥Õ¥ï¤Ã¤È¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£º£½µ¤ÏÂç²èÌÌ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
iPhone¤äGoogle¤ÎPixel¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Çä¤ì¶Ú¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï6.2¥¤¥ó¥ÁÁ°¸å¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¬É¸½à¡£°ìÊý¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï6.7¥¤¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÂç²èÌÌ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²èÌÌ¥¹¥Þ¥Û¤ÏÉ½¼¨ÎÎ°è¤Î¹¤µ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¡£Æ°²è»ëÄ°¤ä¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ÏÂçÇ÷ÎÏ¡¢SNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤âÅê¹Æ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï200gÁ°¸å¤ËÁýÎÌ¤·¡¢²£Éý¤âÂç¤¤¯¤Ê¤êÊÒ¼êÁàºî¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡£¹ØÆþÁ°¤ÏÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Î¼Âµ¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ú¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¥¹¥Þ¥Û¡ª
Phone¡Ê3a¡Ë¡¡
Nothing Technology Japan¡¿³Æ5Ëü4800±ß¤«¤é¡ÊËÜÂÎ¿§¥Ö¥ë¡¼¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥µ¥¤¥Ð¡¼´¶¶¯¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹âÉ¾²Á¤ÎNothing¡£Ãæ¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢6.77¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È120Hz¤Ç¡¢SNS¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¬Ä¶³ê¤é¤«Æ°ºî¡£
¥«¥á¥é¤ÏÇØÌÌ¤ËÉ¸½à¡¢Ë¾±ó¡¢Ä¶¹³Ñ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï¼«»£¤ê¤¬¹â²è¼Á»£±Æ¤Ç¤¤ë²èÁÇ¿ô3200Ëü²èÁÇ¡£ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡ú¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡ª
moto g05¡¡
¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿2Ëü800±ß
POCO M7 Pro 5G¡¡
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³Æ3Ëü2980±ß¡¡
6.7¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï2Ëü±ß¤Á¤ç¤¤¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥¹¥Þ¥Û¡£3D¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¡¢²»³Ú¡¦Æ°²èºÆÀ¸¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥ÖÃ¼ËöÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ê¤é¥¢¥ê¤Ê°ìÂæ¤«¤È¡ª
¡úºÇ¶¯¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¡ª
ROG Phone 9 ¥·¥ê¡¼¥º¡¡
ASUS JAPAN¡¿³Æ15Ëü9800±ß¤«¤é
6.78¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏºÇÂç¤Ç185Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢3D¥²¡¼¥à¤âÄ¶³ê¤é¤«¡£»°ÃÊ¹½¤¨¤ÎÆÈ¼«¤ÎËÜÂÎÎäµÑµ¡Ç½¡¢USB-CÃ¼»Ò¤ò2¸ÄÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ°Äì¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
ÎäµÑ¡¢¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÖAeroActive Cooler X Pro¡×¡Ê1Ëü3980±ß¡Ë¤âÈ¯ÇäÃæ¡ª
¡ú¥¢¥ó¥À¡¼10Ëü±ß¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ª
POCO F7 Ultra¡¡
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³Æ9Ëü9980±ß¤«¤é
ºÇÂç120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Î6.67¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡£120W¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¡¢1¡Á100¡ó¤Þ¤Ç34Ê¬¤ÎÇúÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¡£
ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï60ÐÁêÅö¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ï10Ñ¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤ËÆÈ¼«¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¤Ç¥²¡¼¥àÀÇ½¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ