トコジラミは南京虫(なんきんむし)とも呼ばれる1mm程度の小さな昆虫であり、人から血を吸う際に注入するだ液でアレルギー反応が引き起こされ、強いかゆみをもたらします。そんなトコジラミのゲノムを分析した研究で、一部のトコジラミが殺虫剤への遺伝的耐性を身につけていることが判明しました。First evidence of the A302S Rdl insecticide resistance mutation in populations of the bed bug, Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae) in North America | Journal of Medical Entomology | Oxford Academic

https://academic.oup.com/jme/advance-article-abstract/doi/10.1093/jme/tjaf033/8078368Researchers find first evidence of potential bed bug insecticide resistance in gene mutation | Virginia Tech News | Virginia Techhttps://news.vt.edu/articles/2025/04/bed-bug-gene-mutation-insecticide-resistance-warren-booth-flsi.htmlBed Bugs Appear to Have a Genetic Resistance to Pesticides : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/bed-bugs-appear-to-have-a-genetic-resistance-to-pesticidesトコジラミはかつて日本を含む世界各国で猛威をふるいましたが、1940年代以降は強力な殺虫剤であるDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)の普及や生活環境の改善により減少し、日本などの先進国ではほとんどみられなくなりました。ところが近年、先進国でも再びトコジラミが流行し始めており、日本でもホテルの客室などでトコジラミが発生する事例が増えています。2023年にはフランスの公共交通機関や映画館、病院などでトコジラミが大量発生し、パリ市がトコジラミに対応する国家特別委員会の設置を求める事態となっています。フランスでトコジラミが大量発生してパリ市が虫対策の国家特別委員会設置を求める事態に - GIGAZINE近年のトコジラミはDDTなどの殺虫剤への耐性を身につけているとのことで、アメリカのバージニア工科大学などの研究チームは、トコジラミの遺伝子を分析して殺虫剤耐性に寄与する遺伝子変異を探しました。アメリカの22州とカナダの4州にある害虫駆除会社は、2008年〜2022年にかけて科学研究のためにトコジラミを寄付しました。研究チームは収集された134のユニークなトコジラミ集団から、それぞれ1匹ずつをサンプルとして抽出し、殺虫剤耐性に関する遺伝子変異を持っているかどうかを調べました。トコジラミは広範な近親交配を行うため、グループ間の遺伝的均一性がかなり高いとのこと。そのため、サンプルごとに1匹を抽出して分析するだけで、その集団全体の遺伝子を知ることができるとされています。by British Pest Control Association分析の結果、2つの集団から抽出されたトコジラミで、「A302S Rdl遺伝子変異」という遺伝子変異が発見されました。念のため、これらのトコジラミが抽出された集団の遺伝子を分析した結果、その他の個体もすべて同じ遺伝子変異を持っていることが確認されました。今回発見された遺伝子変異は、ドイツのゴキブリなど多くの害虫種にもみられるものであり、1940年代にDDTの代替として開発されたディルドリンという殺虫剤への耐性に関連しています。ディルドリンは環境中に残留して健康被害をもたらすことから、1980年代〜1990年代に禁止されています。しかし、記事作成時点でもノミやゴキブリ用の殺虫剤として用いられているフィプロニルはディルドリンと同じ作用機序を持っており、理論的にはディルドリンへの耐性がフィプロニルへの耐性をもたらすと考えられます。実際、A302S Rdl遺伝子変異を発達させたドイツのゴキブリも、フィプロニルが効きにくくなったとのことです。論文の共著者である都市昆虫学者のウォーレン・ブース氏は、フィプロニルは動物用のノミ駆除剤として用いられていることから、ペットと一緒に寝る飼い主のベッドにフィプロニルが残留し、トコジラミがフィプロニルへの耐性を発達させた可能性もあると考えています。しかし、トコジラミの遺伝子変異が最近起きたものなのか、それともずっと前から発生していたものなのかは不明です。研究チームの次のステップは、北米大陸だけでなくヨーロッパを中心とした世界中の幅広い地域で、トコジラミの遺伝子変異を調査することです。また、博物館には古い時代のトコジラミが標本として収蔵されているため、これらの標本から抽出したDNAの分析も行うとしています。