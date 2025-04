歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年4月24日、自身のインスタグラムを更新。現在開催中のアジアツアーでのライブショットを披露した。

拳を突き上げるポーズで

1999年デビューで、今年28周年目に突入した浜崎さんは、デビュー日の4月8日からアジアツアーを開催中だ。インスタグラムでは「私たちが、私たち自身で居なければ、意味がない。」と、楽曲「WE WISH」の歌詞の一部をつづった。また、「Stay true to yourself no matter what people say. We will always be here for you, TA!!!#ayuasiatour2025」とメッセージを添えていた。

インスタグラムには、Tシャツとチェック柄のミニスカート衣装姿でパフォーマンスする姿など、6枚のステージショットを投稿。拳を突き上げるポーズをとり、圧巻のパフォーマンス姿を披露していた。

この投稿には、「いい写真ばっかり」「ミニスカ姿もカッコいい」「最高〜」「美脚」「なんて素晴らしいあゆ一座」といったコメントが寄せられていた。