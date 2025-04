【ニコニコ超会議 2025】 4月26・27日開催 会場:幕張メッセ

サンエックスは、4月26・27日に幕張メッセで開催されたサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議 2025」におけるステージイベント「サンエックス ユニットふぇすたステージ」の事後レポートを公開した。

「サンエックス ユニットふぇすた」は、サンエックスとして初めて実施する、キャラクター同士の垣根を超えたサンエックスキャラクターのベストユニットを決めるファン参加型企画。今回のスペシャルステージにはアンバサダーを務めるタレント・女優の山之内すずさんがリラックマヘアで登壇し、26日にはイベントのことや気になるキャラクターについてなどを語るトークセッションが、27日にはベストユニット賞を決定する表彰式が行なわれた。

ベストユニットはコリラックマとほねチキンの「ん。」に決定。山之内さんは、「コリラックマとほねチキンの組み合わせは、ふたりがいるだけで会場が和んでお客さんの笑顔が増えるので、とっても愛されているキャラクターだと実感します!」と笑顔で祝福の言葉を贈った。

