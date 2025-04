NEWSが、2025年5月16日より歴代ライブ映像17作品をPrime Videoにてプライム会員向けに日本国内で独占配信することを発表した。これまでにライブ映像作品として発売された2007年の『Never Ending Wonderful Story』から、2023年の20周年東京ドーム公演『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』までのライブ映像の数々が配信される。

記念すべき初の東京ドーム公演や、15周年の味の素スタジアム公演、“夢の国”や“仮想空間”などコンセプチュアルな空間を展開した[N・E・W・S]4部作ツアーなど、唯一無二の世界を表現し続けてきたNEWSの真骨頂である“音楽”、そして“ライブ”の軌跡を配信で辿ることができる。17本のライブ映像は、5月16日から9月5日にかけて、隔週金曜16時に2作品ずつ公開される。さらに、NEWSが22周年を迎える結成記念日の9月15日には、Prime Video独占のスペシャルコンテンツも配信が予定されているという。

配信情報



[配信日時・タイトル]2025年5月16日(金)『Never Ending Wonderful Story』『NEWS CONCERT TOUR pacific 2007 2008-THE FIRST TOKYO DOME CONCERT-』5月30日(金)『NEWS LIVE DIAMOND』『NEWS DOME PARTY 2010 LIVE! LIVE! LIVE! DVD!』6月13日(金)『NEWS LIVE TOUR 2012 〜美しい恋にするよ〜』『NEWS 10th Anniversary in Tokyo Dome』6月27日(金)『NEWS LIVE TOUR 2015 WHITE』『NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO』7月11日(金)『NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND』『NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA』7月25日(金)『NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”』『NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-』8月8日(金)『NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA』『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY』8月22日(金)『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽』『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』9月5日(金)『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』※9月15日(月・祝)にPrime Video 独占スペシャル・コンテンツを配信予定※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ)