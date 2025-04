Mrs. GREEN APPLEが、大森元貴が初出演を務める映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」のミュージックビデオの写真である『Teaser Photo #1』を公開した。「天国」は、音楽系メディア向けにタイトルも制作背景も明かされずに先行試聴の場が設けられSNSで拡散されたり、リリース前の現時点では映画内でしか聴くことができない状況にあったり、4月28日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』でリリース前に“Movie ver.”を歌唱パフォーマンスしたりと、異例なアプローチが為されているという。

デジタルシングル「天国」

◆映画『#真相をお話しします』主題歌

デジタルシングル「天国」

2025年5月2日(金)リリース



◆映画『#真相をお話しします』

4月25日(金)全国公開

オフィシャルサイト https://shinso-movie.jp/



#ストーリー

多額の報酬をかけた生配信チャンネル #真相をお話ししますスタート!



あるビルの警備室で、パソコンの画面をのぞき込む2人の男たち。

彼らは、あるチャンネルの生配信を今か今かと待っていた。



生配信暴露チャンネル #真相をお話しします

そこで明かされるのは、あらゆるゴシップの真相。有名人の裏の顔、世間を騒がせたあの事件の報道されていない真実…。スピ−カーに選ばれし者はとっておきの真相の暴露と引き換えに観衆からの投げ銭を獲得する、一世一代の大勝負が繰り広げられる今一番ホットな場所。



驚愕の暴露の数々に沸く観衆と、飛び交う高額の投げ銭。チャンネルが史上最大の盛り上がりを見せるなか、ついに警備室の男たちにスポットライトが当たり…



今宵明かされるその真相、あなたも覗きたいと思いませんか?



前代未聞の暴露系エンターテイメント開幕!



#作品概要

・タイトル:『#真相をお話しします』

・企画・プロデュース:平野隆

・エグゼクティブプロデューサー:大脇拓郎

・原作:結城真一郎『#真相をお話しします』(新潮文庫刊)

・脚本:杉原憲明

・監督:豊島圭介

・出演: 大森元貴 菊池風磨 中条あやみ 岡山天音 福本莉子 伊藤健太郎 胗俊太郎 綱 啓永 田中美久 齊藤京子 原 嘉孝

桜井ユキ 山中 崇 秋元才加 大水洋介 伊藤英明

・主題歌:「天国」Mrs. GREEN APPLE(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)

・制作:ツインズジャパン

・配給:東宝

・公開日:2025年4月25日(金)

・コピーライト:©2025 映画「#真相をお話しします」製作委員会



#公式Info

X:@shinso_movie

Instagram:@shinso_movie

TikTok:@shinso_movie

<Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』>

日程:2025年6⽉18⽇(水)14:30開場/16:00開演(21:30終演予定)

会場:Kアリーナ横浜

料金:VIP SEAT︓ 35,000円(税込)※公演当日ドレスコードあり

SS指定席 :20,000円(税込)

S指定席 :15,000円(税込)

出演者:Mrs. GREEN APPLE / ATEEZ / ⽇向坂46 / HY / LE SSERAFIM / M!LK / My Hair is Bad /

the engy / TOMOO *表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順

主催:Project-MGA

企画・制作:Wonder Live Inc.

運営:SOGO TOKYO

お問い合わせ先:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)

特設サイト:https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony

デジタルシングル「クスシキ」

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ

デジタルシングル「クスシキ」

2025年4月5日(土)リリース

URL:https://lnk.to/MGA_kusushiki







TVアニメ『薬屋のひとりごと』

第2期第2クール 2025年4月4日(金)放送開始

毎週金曜よる11:00より

日本テレビ系にて「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」にて全国同時放送

放送終了後、各種配信プラットフォームでも順次配信予定

*放送日時は予告なく変更になる場合がございます。



BS日テレ:毎週土曜22時30分〜

AT-X:毎週土曜21時00分〜

リピート放送:毎週火曜4時30分〜

毎週土曜6時00分〜

映画・チャンネルNECO:毎週日曜24時00分〜

アニマックス:毎週土曜21時30分〜

リピート放送:毎週日曜 9時00分〜



【配信情報】

■SVOD(見放題配信)■

ABEMAプレミアム

Amazon Prime Video

dアニメストア

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

DMM TV

FOD

Hulu

J:COM STREAM

Lemino

milplus

NETFLIX

TELASA

TELASA(Pontaパス)

U-NEXT

WOWOWオンデマンド

アニメ放題

バンダイチャンネル

Disney+

ニコニコチャンネル



■AVOD・FVOD(最新話期間限定 無料配信)■

ABEMA

Lemino

TVer

ニコニコ生放送

日テレTADA



■TVOD■

Amazon Prime Video

Google TV

HAPPY!動画

J:COM STREAM

milplus

music.jp

Rakuten TV

TELASA

VIDEX

カンテレドーガ

バンダイチャンネル

ビデオマーケット

ムービーフルPlus

ニコニコチャンネル



【スタッフ】

原作:日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス刊)キャラクター原案:しのとうこ

総監督・シリーズ構成:長沼範裕 監督:筆坂明規

副監督:中川 航 脚本:柿原優子・千葉美鈴・小川ひとみ

キャラクターデザイン:中谷友紀子 美術監督:郄尾克己(ARED) 色彩設計:相田美里 CGIディレクター:永井 有

撮影監督:鈴木麻予(T2 studio)編集:今井大介 音響監督 はた しょう二(サウンドチームドンファン)

音楽 神前 暁・Kevin Penkin・桶狭間ありさ

アニメーション制作 TOHO animation STUDIO×OLM 製作 「薬屋のひとりごと」製作委員会



【キャスト】

猫猫/悠木碧 壬氏/大塚剛央 高順/小西克幸 玉葉妃/種粼敦美 梨花妃/石川由依 里樹妃/木野日菜

小蘭/久野美咲 子翠/瀬戸麻沙美 ナレーション/島本須美



【WEB】

アニメ公式サイト:kusuriyanohitorigoto.jp

アニメ公式X(旧Twitter):@kusuriya_PR

アニメ公式TikTok :@kusuriya_pr

『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』



2025年7月8日(火)リリース

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】

UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】

UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象



●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細

・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)

・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

・『10』CDディスプレイスタンド

・『10』スラップ式ラバーバンド

・『10』レンチキュラーフォトカード

・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-

※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。





●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー+A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード:カトラリーセット+A3クリアポスター Type-B

・HMV:コンパクトミラー+A3クリアポスター Type-C

・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース+A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)+A3クリアポスター Type-D

・Amazon:アクリルコースター+A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス:スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング:マフラータオル+A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN:ステッカー+A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂:ステッカー+A3クリアポスター Type-I

・その他一般店:ステッカー+A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』



2025年7月8日(火)リリース

予約リンク:https://lnk.to/mga_10

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回限定盤(CD+DVD)】

UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【通常盤(CD)】

UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象

【MAGICAL PRICE盤(CD)】

UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外

▼CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定

▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容

<Studio Session Live #4>

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー

・タワーレコード:カトラリーセット

・HMV:コンパクトミラー

・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース

・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)

・Amazon:アクリルコースター

・楽天ブックス:スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング:マフラータオル

・その他一般店:ステッカー

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火)リリース

予約リンク:https://lnk.to/mga_Harmony

【通常盤(Blu-ray)】

UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

【通常盤(2DVD)】

UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

▼収録内容

-Opening-

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

-Interlude-

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

▼特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード:A3クリアポスター Type-B

・HMV / @Loppi:A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA:A3クリアポスター Type-D

・Amazon:A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス:A3クリアポスター Type-F

・セブンネットショッピング:A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN:A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂:A3クリアポスター Type-I

・その他一般店:A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>

7月26日(土)神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

7月27日(日)神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

▼販売席種:

・Ringo Jamシート:20,000円(税込)特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)+全来場者ノベルティ付

※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。

・指定席:14,800円(税込))全来場者ノベルティ付

・ファミリーシート(着席指定):14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付

https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live

デビュー10周年企画

▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定







関連リンク

◆Mrs. GREEN APPLE 10YEARS 特設サイト

◆<CEREMONY>特設サイト

◆ベストアルバム『10』特設サイト

◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook

◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP

◆大森元貴 オフィシャルInstagram

◆若井滉斗 オフィシャルInstagram

◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram

そんな中、ミュージックビデオの『Teaser Photo #1』が公開された。テーブルに一輪の花が置かれているその写真からミュージックビデオの全容を伺い知ることは難しそうだが、5月2日20時のプレミア公開へ向けたカウントダウンがいよいよスタートしたこととなる。Mrs. GREEN APPLEは、デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日にアニバーサリーベストアルバム『10』のリリース、7月26日、27日に神奈川県横浜市・山下ふ頭で2日間で10万⼈動員予定のライブ<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>を開催、また全国の商業施設とコラボレーション、さらに初のドキュメンタリー映画を製作することなど、さまざまなプロジェクトを発表している。また、新しいエンタテインメントメディアとして「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」を立ち上げ、6月18日にKアリーナ横浜で開催する。