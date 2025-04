アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」が、「ONE PIECE」とTVアニメ「呪術廻戦」をテーマにしたリアル・エンターテイメントを、初開催の期間限定イベント『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の中で開催!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発、「ONE PIECE」と「呪術廻戦」のリアル体験がアメリカに上陸します☆

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が生み出した世界的に高い評価を得ているマンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなどの優れた日本エンターテイメント・ブランドの魅力を、テーマパークでしか味わうことができない“リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信し続けています。

その独創的な体験がアメリカに初上陸する期間限定イベント『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』が2025年4月25日(金)に*1、ついにアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」で開幕しました。

2025年4月25日(金)*1、19:00頃「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」では、初開催となる期間限定イベント『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の開幕を祝うセレモニーを実施。

開幕を待ちきれないファンたちの熱狂で、会場は大盛り上がりのなか『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』が幕を開けました。

*1 LA現地時間

『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』開催概要

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催場所:米国カリフォルニア州ロサンゼルスユニバーサル・スタジオ・ハリウッド

開催時期:2025年4月25日(金)〜27日(日)、5月2日(金)〜4日(日)、9日(金)〜11日(日)、16日(金)〜18日(日)

『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』は、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」が2025年4月25日(金)から2025年5月18日(日)までの週末の夜に、初めて開催するスペシャル・イベントです(開催日程限定)。

夜のパークを中心に繰り広げられるこのイベントは、日本発のエンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるユニバーサル・スタジオ・ジャパン生まれのイベント『ユニバーサル・クールジャパン』の成功からインスパイアされて誕生しました。

世界的な人気を誇る伝説的作品が集結する本イベントでは、全身でどっぷりと作品の世界に入り込めるグリーティングや日本発の大人気のシアター・ショー・アトラクション体験、そしてユニバーサル・スタジオ・ジャパンで大好評だったオリジナルグッズやフードなども展開され、世界中のファンが集まり大いに盛り上がることができます。

『ONE PIECE at UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ONE PIECE」の世界を再現した海賊たちの旗がなびくエリアに、「ONE PIECE」のコスプレ衣装を身にまとったファンが集まるとエリアはまるで海賊の村!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのみで行われるキャラクターグリーティング『ONE PIECE: Grand Pirate Gathering』が開催され、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら 5人の麦わらの一味が続々と登場!

目の前にあらわれた麦わらの一味にファンは歓喜し超興奮!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

一緒に記念撮影を楽しみ、そこで出会ったファンたちとの友情を深めたり、エリア一体がまるで宴が始まったかのような盛り上がりとなりました。

『呪術廻戦 at UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2022 年、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと世界中で驚異的ヒットを記録する大人気アニメの初コラボレーションで大好評だった TV アニメ「呪術廻戦」史上初のシアター・ショー・アトラクションがアメリカにデビューします。

このアトラクションは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけのオリジナルストーリーと圧倒的な迫力とクオリティの映像、振動や水しぶきなどの特殊効果が融合した新感覚アトラクションです。

呪術師と呪霊の超リアルな戦いが目の前で繰り広げられると一瞬で「呪術廻戦」世界に引き込まれる!

今まではユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか体験できなかった「呪術廻戦」の超リアルな世界をこの時期だけはアメリカでも体験できます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

このほかにも数々のフードも登場!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パークの定番フード、チュリトスや、

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

趣向を凝らした造形のケーキなど、

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

写真映えするメニューが登場!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また、パークオリジナルのグッズも登場しています。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ONE PIECE」「呪術廻戦」のリアル体験をアメリカでも!

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の紹介でした。

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ONE PIECE」「呪術廻戦」のリアル体験をアメリカでも!ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』 appeared first on Dtimes.