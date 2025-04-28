東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ゼンムテック、クラスターがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ゼンムテック、クラスターがS高

28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数373、値下がり銘柄数184と、値上がりが優勢だった。



個別ではＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、クラスターテクノロジー<4240>がストップ高。ＭＦＳ<196A>、クリアル<2998>、ＢＲＵＮＯ<3140>、ＬＩＦＥ ＣＲＥＡＴＥ<352A>、ベガコーポレーション<3542>など19銘柄は年初来高値を更新。ココナラ<4176>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、ｉｓｐａｃｅ<9348>、マイクロ波化学<9227>は値上がり率上位に買われた。



一方、デジタルグリッド<350A>が年初来安値を更新。フロンティアインターナショナル<7050>、ナルネットコミュニケーションズ<5870>、グリーンモンスター<157A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>は値下がり率上位に売られた。



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