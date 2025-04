ポッカサッポロフード&ビバレッジが展開する粉末スープブランド「おうちスープ」が、大人気絵本「パンどろぼう」とのコラボレーションを実施中!

限定パッケージが発売されているほか、対象の「おうちスープ」袋タイプを購入することで『パンどろぼう』オリジナルMY LOVER MUGとスプーンのセットが抽選で300名に当たるキャンペーン第2弾も開催されています☆

ポッカサッポロフード&ビバレッジ『パンどろぼう』おうちスープ コーン192g 袋(コラボパッケージ)

価格:オープン価格

販売エリア:全国

ポッカサッポロフード&ビバレッジの粉末スープブランド「おうちスープ」シリーズより『パンどろぼう』のコラボパッケージが登場!

”親子でスープを味わってほしい”という想いから、親子世代に大人気の絵本『パンどろぼう』とのコラボレーション実施が実現しました。

第1弾キャンペーンは2024年11月から2025年2月に実施され人気を博し、今回キャンペーン第2弾が実施されています。

今回のコラボレーションでは「おうちスープ袋タイプ」の『パンどろぼう』パッケージがラインナップ。

「おうちスープ袋タイプ」はパウチ容器入りの大容量タイプです。

いつもの飲み方はもちろん、たっぷり約16杯分の粉量を、好きな量、好きな濃さで、自分好みにアレンジすることもできます。

購入された方からは「家族それぞれで、飲みたい量や好みの濃さが違うので便利」「その時の気分、時間帯によって量や濃さを変えられるのがうれしい」などの声が寄せられています。

また具材が入っておらず、料理にも使える汎用性があり、パスタやドリアなど、手軽に様々なアレンジレシピが楽しめます。

紙箱や個包装をなくした環境にやさしい簡易包装のほか、チャック付き容器なので使い勝手がよく便利です☆

パンどろぼうのMY LOVER MUGとスプーンセットが当たる!レシートアップキャンペーン第2弾

キャンペーン期間:開催中〜2025年6月30日(月)23:59

応募条件 :2025年6月30日(月)までの期間中に、対象商品を1 点以上購入ください。購入したレシートは、2025年6月30日(月)23:59までの応募期間内に応募できます

※応募には、購入時のレシートが必要です

※WEB応募限定

賞品 :パンどろぼうオリジナルMY LOVER MUG・スプーンのセット

賞品内容:マグカップ2個、スプーン2個

当選人数:抽選300名

『パンどろぼう』のオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施中!

対象のおうちスープ袋タイプを購入することで『パンどろぼう』オリジナルMY LOVER MUGとスプーンのセット(マグカップ2個、スプーン2本)が抽選で300名に当たります。

対象商品:おうちスープ コーン192g 袋

対象:コラボパッケージ/通常品どちらも

発売日:発売中※コラボパッケージは期間限定です

定番のコーンスープがたっぷり約16杯分楽しめる大容量タイプ。

チャック付き袋入りで、好きな量・濃さでアレンジできるほか、コーンの甘さとまろやかクリーミーな味わいを楽しめます。

紙箱や個包装をなくした環境にやさしい簡易包装です。

※1食当りのとうもろこし配合量2.13g(乾燥重量)

対象商品:おうちスープ クラム192g 袋

定番のクラムスープがたっぷり約16杯分楽しめる、大容量タイプの「おうちスープ クラム192g 袋」

魚介の旨味とクリーミーな味わいが楽しめるポタージュです。

※1食当りのクラム配合量0.21g(乾燥重量)

商品名:おうちスープ じゃがいも192g 袋

定番のじゃがいもスープがたっぷり約16杯分楽しめる「おうちスープ じゃがいも192g 袋」

じゃがいものコクとクリーミーな味わいを楽しめる、大容量タイプです。

大人気絵本『パンどろぼう』限定パッケージやオリジナルグッズが当たるコラボレーション第2弾。

ポッカサッポロフード&ビバレッジより発売されている『パンどろぼう』おうちスープ コーン192g 袋(コラボパッケージ)の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定パッケージの「おうちスープ」!ポッカサッポロフード&ビバレッジ『パンどろぼう』コラボレーション appeared first on Dtimes.