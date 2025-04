【Clair Obscur: Expedition 33】 4月24日 発売 価格 PS5 パッケージ版:7,400円 Standard Edition:7,480円 Deluxe Edition:8,910円

Sandfall Interactiveによるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG「Clair Obscur: Expedition 33」が発売から3日で100万本を突破した。

本作は2020年にフランスで設立されたSandfall Interactiveによるターン制RPG。日本のRPGから影響を受け、従来のターン制バトルに敵の攻撃を回避やパリィできるリアルタイム要素が加えられた「リアクティブターン制バトル」を採用しており、斬新なバトルシステムが特徴となっている。

4月24日の発売後、Steamの評価は「非常に好評」となっており、4月27日のピーク時には同接数が12万人を突破。さらに発売から3日で100万本を達成するなど、フランス発のJRPGが快進撃を見せている。なお、日本国内ではPS5のパッケージ版も発売されているが、通販サイト「Amazon」では入荷待ちとなっており、各所にて売り切れとなっている。

And here we are.

Three days after launch.

One million copies sold.



Thank you for believing in Clair Obscur: Expedition 33. pic.twitter.com/92T2qZxcHP