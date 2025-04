ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は、スニーカー感覚で歩ける「ムーミン」デザイン「【あしながおじさん】歩くたび、心地よい。 スニーカーソールの本革ストラップサンダル」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」【あしながおじさん】歩くたび、心地よい。 スニーカーソールの本革ストラップサンダル

価格:16,900円(税込)

サイズ:S 22.5〜23cm、M 23〜23.5cm、L 23.5〜24cm、LL 24〜24.5cm

※ヒール高さ約3.5cm、片足の重さ約210g(Mサイズ場合)

素材:ゴム×羊革、合成底

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の一部に箔加工が施されています。デリケートな作りですので、取り扱いに注意下さい

ベルメゾンから、スニーカー感覚で歩ける「ムーミン」デザインのサンダルが登場。

人気のカジュアルシューズブランド「あしながおじさん」だからこそ実現した、ワンランク上のオリジナルな魅力がポイントです!

ブラウンコンビ(スナフキン)

ストラップのカラーが、ブラウンと「スナフキン」を思わせるグリーンを組み合せたデザイン。

足にフィットするから歩きやすく、スニーカーのように使えるサンダルです。

中敷き部分には「スナフキン」のプリントが入っています☆

アイボリーコンビ(ムーミン)

アイボリーとホワイトのストラップを組み合せて「ムーミン」をイメージ。

一部にゴムが入ったバックベルトで、脱ぎ履きもラクにできます。

中敷きにあしらった「ムーミン」のプリントがアクセントです!

ストラップにやわらかな羊革とゴム素材を使い、バックベルトの一部はゴム入り。

脱ぎ履きがサッとできて、普段使いしやすい一足です。

ベルト部分には、お花の型押しが入っています☆

足を包み込むようにフィットして、歩きやすいスニーカー風ソール。

インソールには、高反発クッションのフィットベットを使用。

足裏にフィットするサンダルの中敷きには「ムーミン」や「スナフキン」のプリントがあしらわれています!

脱ぎ履きしやすく、スニーカー感覚で歩ける「ムーミン」と「スナフキン」デザインのストラップサンダル。

「ムーミン」【あしながおじさん】歩くたび、心地よい。 スニーカーソールの本革ストラップサンダルは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

