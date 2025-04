Travis Japan、ラーメン店復活の物語を描いた「Would You Like One？」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクターもこっそり登場!

Travis Japanが、4月28日に配信リリースした新曲「Would You Like One?」のMVを公開した。

「Would You Like One?」は、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌。

MVでは、1980年代を思わせるレトロなラーメン店を舞台に、Travis Japanが心温まるラーメン店復活の物語を届ける。

本MVは、3月上旬に都内スタジオとラーメン屋を貸し切って撮影された。実際のラーメン店の厨房に入り、撮影の合間もラーメン店のスタッフになりきって演じるなど、ラーメン店を復活させようと奮闘するメンバーの姿が何事にも明るく前向きに一所懸命取り組むメンバーのパーソナリティと重なり、彼らの等身大の魅力が詰まったMVに仕上がっている。

さらに、随所にこっそり隠された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクターや、Travis Japanにまつわるグッズ、さらに、この楽曲のコレオを務めたかばおとShungoが暴走族役として登場。

監督は韓国のHQFとSAMSONが務めた。

■MVのストーリー

開店したものの、味も見た目もイマイチだった、虎美寿(トラビス)ラーメン。このまままずいラーメンを放っておくわけにはいかないと、スープを研究し、麺を改良し、完璧なラーメンを目指す旅を始めたTravis Japan。ついにグルメなおじいさんも唸らせるほどのラーメンが誕生、そして店も町も大繁盛!

しかし、平和が訪れたのも束の間、暴走族がやってきて脅かされる虎美寿ラーメンの価値。ラーメンを守るために繰り広げられたダンスバトル、その結果はいかに…? そしてラストに明かされる、Travis Japanのラーメンに隠されたその美味しさの秘密とは…?

世界に誇る日本食であるラーメンに、グローバルで活躍するTravis Japanが「過去最大級のピンチも踊ろうよ」とピンチも笑顔でチャンスに変えるポジティブなメッセージを添えて届ける幸福の一杯を感じられるMVとなっている。

メイン写真:「Would You Like One?」通常ジャケット

リリース情報

04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One?」

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』作品サイト

https://tabekko-movie.com

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/