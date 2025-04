ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メキシカンで陽気なテイストがオシャレな、ディズニー&ピクサーデザイン「フリルトートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー「フリルトートバッグ」リメンバー・ミー

© Disney / Pixar

価格:6,490円(税込)

サイズ:約29.5×38×1cm

重さ:約320g

持ち手の立ち上がり寸方:約25cm

素材:ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』デザインのトートバッグ。

メキシカンなテキスタイルを組み合わせたフリルが印象的なデザインで、まるでステージ衣装のよう!

そしてA4が入る使いやすいサイズ感も魅力のひとつです。

フリル部分はインクジェットプリントの鮮やかなカラーで仕上げられ、デフォルメタッチで表現された主人公「ミゲル」の姿もデザインされています。

「ヘクター」や「エルネスト・デラクルス」の姿や、ギターやお花などのモチーフも☆

オレンジ、ブルー、パープルのカラフルな色使いもポイントです。

また持ち手部分にはギターや音符などのモチーフがずらり!

黒地にオレンジのプリントが映えて目をひきます。

<オープン時>

バッグの開閉はマグネットで中身が見えにくいのも◎

中にはオープンポケットが1つ、ファスナー付きポケットが1つ付いています。

本体は程よい光沢感のあるポリエステル素材を使用しています。

細部まで丁寧に仕上げた縫製もこだわり。

コーディネートのアクセントにもなるインパクト抜群なトートバッグ。

メキシカンで陽気なテイストがオシャレな、ディズニー&ピクサーデザイン「フリルトートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

