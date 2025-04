ぬいぐるみや日用雑貨など、さまざまなキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月24日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(ロイド・フォージャー)黄昏〜mission extend〜を紹介します!

セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(ロイド・フォージャー)黄昏〜mission extend〜

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約14×22cm

種類:全1種(ロイド・フォージャー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、諜報員(エージェント)<黄昏>の姿を“Luminasta(ルミナスタ)”で立体化!

仕事着に身を包んだ<黄昏>が、衣装の捌きやポージング、彩色でリアルに表現されています!

瓦礫の台座造形付きの豪華な仕様なのも特徴。

<黄昏>のクールな魅力いっぱいのフィギュアです!

<黄昏>のスタイルの良さが際立つ、銃を構えたポーズ。

上質なスーツや革靴の質感にも注目です。

<黄昏>のしなやかな身体とスマートな身のこなしは、後ろ姿からも伝わります。

物腰の柔らかい「ロイド・フォージャー」に扮しているときとは異なる、エージェント<黄昏>の姿が堪能できるフィギュアとなっています。

躍動感のある、スマートなかっこよさ溢れるエージェント<黄昏>のフィギュア!

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(ロイド・フォージャー)黄昏〜mission extend〜は、2025年4月24日より全国のゲームセンターなどに順次展開予定です。

