セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ ぬいぐるみVol.1」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ ぬいぐるみVol.1」

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約14×12×17cm

種類:全3種(ミッキーマウス、プー、スティッチ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

首を傾げたポーズが愛嬌満点で、そばに置きたくなる姿が特徴の、セガオリジナルぬいぐるみ新ブランド”ひょこぴょこ”。

ひょこっと顔をのぞかせ、いつもあなたを見守り、癒やしてくれるぬいぐるみシリーズに、ディズニーの人気キャラクターたちが登場します☆

「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ ぬいぐるみVol.1」には、「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「スティッチ」がラインナップ。

ふんわりした素材にも癒やされるぬいぐるみです!

ミッキーマウス

両手を顔に当てて、首をかしげたーズの「ミッキーマウス」

側に置いて見守っていてほしくなる、かわいしい仕草のプライズです。

プー

おすわりポーズで首をかしげる「くまのプーさん」もキュート。

つぶらな瞳で見つめているような表情も愛らしいです。

スティッチ

「リロ・アンド・スティッチ」に登場するエイリアンの「スティッチ」

大きな耳を広げ、愛嬌たっぷりなポーズがぬいぐるみで表現されています!

愛嬌たっぷりで、そばに置きたくなるぬいぐるみシリーズに「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」「スティッチ」など、ディズニーの人気キャラクターがラインナップ。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ ぬいぐるみVol.1」は、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お顔をのぞかせるミッキー・プー・スティッチ!セガプライズ「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ ぬいぐるみVol.1」 appeared first on Dtimes.