【速報】JR予讃線 電気設備もしくは車両（8000系）で不具合発生 特急「しおかぜ・いしづち」が部分運休【28日午前10時現在】
JR四国によりますと、きょう（28日）午前9時前に、JR予讃線の関川（愛媛・四国中央市）～多喜浜（愛媛・新居浜市）間で電気設備もしくは車両（8000系車両）に不具合が発生したということです。
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この影響で、「しおかぜ・いしづち1号」が現場で停車していて、午前10時現在、設備の点検を行っているため、JR予讃線は下記の区間で運転を見合わせているほか、以下の列車に運休が発生しています。
【特急】
（下り）
▶しおかぜ・いしづち３号 観音寺～新居浜間 部分運休
▶しおかぜ・いしづち５号 観音寺～新居浜間 部分運休
▶しおかぜ・いしづち７号 観音寺～松山間 部分運休
（上り）
▶しおかぜ・いしづち１０号 新居浜～観音寺間 部分運休
▶しおかぜ・いしづち１２号 新居浜～観音寺間 部分運休
▶しおかぜ・いしづち１４号 松山～観音寺間 部分運休
【普通列車】
観音寺駅～伊予三島駅間 運転見合わせ
▶伊予三島～新居浜間で列車の運転を見合わせているため、観音寺～伊予西条間の一部列車に運休が発生