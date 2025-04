3人組グループ・NEWSの歴代ライブ映像17作品が、5月16日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。2003年に「NEWS ニッポン」でデビューし、今年グループ結成23年目に突入するNEWS。これまでにライブ映像作品として発売された2007年の「Never Ending Wonderful Story」から、2023年の20周年東京ドーム公演「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜」までの、貴重なライブ映像の数々が配信される。

17本のライブ映像は、5月16日から9月5日にかけて、隔週金曜16時に2作品ずつ公開。さらに、NEWSが22周年を迎える結成記念日の9月15日には、Prime Video独占のスペシャル・コンテンツも配信が予定されている。【配信日時・タイトル】■5月16日(金)「Never Ending Wonderful Story」「NEWS CONCERT TOUR pacific 2007 2008-THE FIRST TOKYO DOME CONCERT-」■5月30日(金)「NEWS LIVE DIAMOND」「NEWS DOME PARTY 2010 LIVE! LIVE! LIVE! DVD!」■6月13日(金)「NEWS LIVE TOUR 2012 〜美しい恋にするよ〜」「NEWS 10th Anniversary in Tokyo Dome」■6月27日(金)「NEWS LIVE TOUR 2015 WHITE」「NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO」■7月11日(金)「NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND」「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」■7月25日(金)「NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”」「NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-」■8月8日(金)「NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA」「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」■8月22日(金)「NEWS LIVE TOUR 2022 音楽」「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」■9月5日(金)「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜」※9月15日(月・祝)にPrime Video独占スペシャル・コンテンツを配信予定。※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合があり。※作品の視聴には会員登録が必要。