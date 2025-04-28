NEWS歴代ライブ映像17作品 5・16よりPrime Videoにて独占配信
3人組グループ・NEWSの歴代ライブ映像17作品が、5月16日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。
【写真あり】華やかな和傘とともに…圧巻のパフォーマンスを見せるNEWSのステージ
2003年に「NEWS ニッポン」でデビューし、今年グループ結成23年目に突入するNEWS。これまでにライブ映像作品として発売された2007年の「Never Ending Wonderful Story」から、2023年の20周年東京ドーム公演「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!
〜シングル全部やっちゃいます〜」までの、貴重なライブ映像の数々が配信される。
17本のライブ映像は、5月16日から9月5日にかけて、隔週金曜16時に2作品ずつ公開。さらに、NEWSが22周年を迎える結成記念日の9月15日には、Prime Video独占のスペシャル・コンテンツも配信が予定されている。
【配信日時・タイトル】
■5月16日（金）
「Never Ending Wonderful Story」
「NEWS CONCERT TOUR pacific 2007 2008-THE FIRST TOKYO DOME CONCERT-」
■5月30日（金）
「NEWS LIVE DIAMOND」
「NEWS DOME PARTY 2010 LIVE! LIVE! LIVE! DVD!」
■6月13日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2012 〜美しい恋にするよ〜」
「NEWS 10th Anniversary in Tokyo Dome」
■6月27日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2015 WHITE」
「NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO」
■7月11日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND」
「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」
■7月25日（金）
「NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”」
「NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-」
■8月8日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA」
「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」
■8月22日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2022 音楽」
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」
■9月5日（金）
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜」
※9月15日（月・祝）にPrime Video独占スペシャル・コンテンツを配信予定。
※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合があり。
※作品の視聴には会員登録が必要。
【写真あり】華やかな和傘とともに…圧巻のパフォーマンスを見せるNEWSのステージ
2003年に「NEWS ニッポン」でデビューし、今年グループ結成23年目に突入するNEWS。これまでにライブ映像作品として発売された2007年の「Never Ending Wonderful Story」から、2023年の20周年東京ドーム公演「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!
〜シングル全部やっちゃいます〜」までの、貴重なライブ映像の数々が配信される。
【配信日時・タイトル】
■5月16日（金）
「Never Ending Wonderful Story」
「NEWS CONCERT TOUR pacific 2007 2008-THE FIRST TOKYO DOME CONCERT-」
■5月30日（金）
「NEWS LIVE DIAMOND」
「NEWS DOME PARTY 2010 LIVE! LIVE! LIVE! DVD!」
■6月13日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2012 〜美しい恋にするよ〜」
「NEWS 10th Anniversary in Tokyo Dome」
■6月27日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2015 WHITE」
「NEWS LIVE TOUR 2016 QUARTETTO」
■7月11日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2017 NEVERLAND」
「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」
■7月25日（金）
「NEWS 15th Anniversary LIVE 2018 “Strawberry”」
「NEWS DOME TOUR 2018-2019 EPCOTIA -ENCORE-」
■8月8日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA」
「NEWS LIVE TOUR 2020 STORY」
■8月22日（金）
「NEWS LIVE TOUR 2022 音楽」
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」
■9月5日（金）
「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜」
※9月15日（月・祝）にPrime Video独占スペシャル・コンテンツを配信予定。
※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合があり。
※作品の視聴には会員登録が必要。