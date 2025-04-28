¡ÚÌîµå¤´¤Ï¤ó⑪¡ÛÆýÀ½ÉÊ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ãÎáÏÂÈÇ¢ä
ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¹ü¤ÎºàÎÁ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à
¡¡¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤Ï¡Ö¹ü¡¦»õ¤ÎºàÎÁ¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î99%¤¬¡¢¹ü¡¦»õ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ü¤Ï¡¢ËèÆü¡¢Âå¼Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ü¤«¤é¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¿©»ö¤«¤éÊäµë¤·¤¿¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬¹ü¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤«¤é¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÊäµëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¹ü¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥àÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥àÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¹üÎÌ¡Ê¹üÌ©ÅÙ¡Ë¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁýÎÌ¤òË¾¤àÁª¼ê¤Î¿©»öÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢½çÄ´¤ËÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤Ê¤ëÃº¿å²½Êª¡¢ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ü¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÂÎ½ÅÁý²Ã¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹üÎÌ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Áª¼ê¤«¤éÁýÎÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢É¬¤ºÃº¿å²½Êª¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿©»öÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à
¡¡¡ÊÉ½1¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ëÇ¯ÎðÊÌ¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼èÎÌ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÉ½2¡Ë¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤Ç¤¹¡£
¡¡¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¡¢±ÉÍÜÁÇ·çË³¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢³Æ±ÉÍÜÁÇ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¼¨¤·¤¿´ð½à¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬5Ç¯¤´¤È¤Ë²þÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½1¡¢É½2¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¶èÊ¬¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤ÇÄ´¤Ù¤¿ÀÝ¼èÎÌ¤¬¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿©»öÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Ìó20Ç¯´Ö¤ÇÁª¼ê¤ÎµíÆý¡¦¥èー¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤Î¤È¤êÊý¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£20Ç¯Á°¤Ï¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¿å¤ä¤ªÃã¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËµíÆý¤ò°û¤àÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¡Ö°û¤ß²á¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¡¢1Æü1²óµíÆý¤Þ¤¿¤Ï¥èー¥°¥ë¥È¡ÊÌó100～200cc¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£20Ç¯Á°¤Ï¡Ö°û¤ß²á¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¡¢¶ì¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÊäµëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¡¢µíÆý¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤¬¼ê·Ú¤Ë¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µíÆý¥¢¥ì¥ë¥®ー¤äÆýÀ½ÉÊ¤¬¶ì¼ê¤ÈÏÃ¤¹Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬Â¿¤¤¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤¸¤ã¤³¡¦¤·¤·¤ã¤â¤Ê¤É¹ü¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ëµû¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä¾®¾¾ºÚ¤Ê¤É¤ÎÀÄºÚÎà¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤´¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹ü¡¦»õ¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡¹ü¡¦»õ¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥ê¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ½3¡Ë¡ÊÉ½4¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Î¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ëÇ¯ÎðÊÌ¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍµÚ¤Ó¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤ÇÄ´¤Ù¤¿ÀÝ¼èÎÌ¤¬¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¿Þ1¡Ë¤Ï¡¢¹üÎÌ¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À®Ä¹¤È¤â¤Ë¹üÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢20ºÐÀï¸å¤Ë¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£À®Ä¹´ü¤Ë½½Ê¬¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾æÉ×¤Ê¹ü¤Å¤¯¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ï¡¢»¨¹ò¡¢µû¡¢Ç¼Æ¦¤äÆ¦Æý¡¢¤¤Ê¤³¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢³¤¤½¤¦¡¢ÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µíÆý¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢Æ¦Æý¤Î°ã¤¤
¡¡Áª¼ê¤«¤é¡ÖµíÆý¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢Æ¦Æý¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥èー¥°¥ë¥È¤ÏµíÆý¤«¤éºî¤é¤ì¡¢Æ¦Æý¤ÏÂçÆ¦¤«¤éºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶ºàÎÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÀ®Ê¬¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉ½5¡Ë¤Ï¡¢µíÆý¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢Æ¦Æý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¤Ç¤¹¡£
¡¡É½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÏµíÆý¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÏÆ¦Æý¤¬¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤«¤é¡ÖÆ¦Æý¤«¤é¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¤È¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÆ¦Æý¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤àÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¤ÇÂ¿¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ´À°Æ¦Æý¡×¤Ï¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯²Ã¹©¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÅº²Ã¤·¤¿Ä´À°Æ¦Æý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¤È¤ê¤¿¤¤»þ¤ÏµíÆý¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÅº²Ã¤·¤¿Ä´À°Æ¦Æý¤ò¤È¤ë¡Ê¥é¥Ù¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡¡ÆýÀ½ÉÊ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É»é¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤»þ¤ÏÄã»éËÃµíÆý¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥èー¥°¥ë¥È¤òÁª¤Ö¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ò¤È¤ê¤¿¤¤»þ¤ÏÆ¦Æý¡¢Ä´À°Æ¦Æý¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£