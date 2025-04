未来の窓は“電力”を生み出す!? YKK APが「建材一体型太陽光発電」の実証実験を開始！

主役は「ペロブスカイト太陽電池」

2025年4月、YKK APは東京・羽田にて、「建材一体型太陽光発電(BIPV)」の実証実験ラボ「HANEDA ZERO BOX(ハネダ・ゼロ・ボックス)」をスタートさせた。これまで家庭用の太陽光発電というと、屋根や屋上に太陽光パネルを設置していたが、羽田での実験に使われる「ペロブスカイト太陽電池」はフィルム状のため、窓や壁に貼り付けることができる。つまり“電力を生む建材”が現実に近づいているのだ。

ペロブスカイト太陽電池とは、ペロブスカイトの結晶構造を用いた太陽電池で、次世代太陽電池の本命ともいわれる。フィルム状で薄くて軽くて自由に曲げられるため、シリコンの太陽電池より低コスト、省スペースに設置し発電できる利点がある。この実証実験では、内窓と外窓の両方に搭載し、設置場所による発電量の違いも比較検証するという。

さまざまな場所で行われる実用化に向けた実験

今回の「HANEDA ZERO BOX」は、データ収集に特化した完全非公開ラボ。これまでも東京・秋葉原「Akiba ZERO BOX」、北海道・札幌「SAPPORO ZERO BOX」として繁華街や雪国での実証実験を行ってきた。

今回の実証実験では、窓の内側/外側、シリコン/ペロブスカイト、垂直/屋根上など条件を細かく変えながら、発電効率や耐久性、安全性を評価するという。これが将来のスマートシティのカギになるかもしれない。

YKK APはこれまでも「窓で断熱」を推進してきたが、2024年には関電工とビルの窓を活用する「建材一体型太陽光発電」の共同開発で業務提携し、2026年の市場投入を目指している。つまり、「窓で断熱(省エネ)」に「窓で発電(創エネ)」が加わるというわけだ。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物の脱炭素化が急がれる中、今回の実証実験には期待がかかる。

暮らしの中に自然と溶け込む次世代エネルギー技術のペロブスカイト太陽電池。羽田で始まった実証実験で、「窓がエネルギーを生み出すスポット」になる日が来るかもしれない。

