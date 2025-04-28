日本相撲協会は２８日、大相撲夏場所（５月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

今年３月の春場所で昇進後初、３回目の優勝を果たした大関大の里は初の綱取りに挑む。大の里との優勝決定戦で敗れた高安は小結で、２４年初場所以来、８場所ぶりに三役に復帰した。

新入幕は嘉陽と栃大海の２人。

嘉陽は中村部屋からは、現師匠が創設して初の新入幕。沖縄県からは２３年九州場所の美ノ海以来６人目。日体大からは２４年九州場所の朝紅龍以来１３人目。

栃大海は春日野部屋からは１１年夏場所の栃乃若以来の新入幕。埼玉県からは１８年初場所の阿炎以来戦後１２人目。

大の里と並び現役最多３回の優勝を誇る元大関の御嶽海は十両筆頭に転落。春場所は前頭１７枚目で６勝９敗だった。

東前頭筆頭の若元春は番付運に泣いた。春場所は西前頭筆頭で９勝６敗も三役復帰ならず。上位の転落者が少なく、高安の躍進があり、半枚の昇進にとどまった。

初場所限りで横綱照ノ富士（現照ノ富士親方）が引退。三役以上の人数が少なく、春場所では東のみ前頭１８枚目が発生。大関誕生の機運を高めるため、小結を３人にする可能性もあったが、最近の通例通り小結は２人となった。

〈大相撲夏場所 幕内番付〉（先が東）

【横綱】豊昇龍

【大関】大の里、琴桜

【関脇】大栄翔、霧島

【小結】高安、若隆景

【前頭１】若元春、王鵬

【前頭２】阿炎、豪ノ山

【前頭３】玉鷲、平戸海

【前頭４】尊富士、一山本

【前頭５】宇良、千代翔馬

【前頭６】欧勝馬、翔猿

【前頭７】伯桜鵬、美ノ海

【前頭８】阿武剋、金峰山

【前頭９】安青錦、翠富士

【前頭１０】明生、正代

【前頭１１】遠藤、獅司

【前頭１２】熱海富士、隆の勝

【前頭１３】時疾風、佐田の海

【前頭１４】琴勝峰、狼雅

【前頭１５】竜電、湘南乃海

【前頭１６】嘉陽、錦木

【前頭１７】玉正鳳、朝紅龍優

【前頭１８】栃大海