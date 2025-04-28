２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．０２ドル（＋０．２３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９８．４ドル（－５０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９８．９セント（－４９．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７８．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４９．７５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．４６（＋０．６３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．０２ドル（＋０．２３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９８．４ドル（－５０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９８．９セント（－４９．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７８．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４９．７５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．４６（＋０．６３）
出所：MINKABU PRESS