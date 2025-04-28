³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¡ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È9ËÜ¡¡¼Â¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÅþÃ£¡ÖX¥Ç¡¼¡×¤Ï¡Ä
¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬Ê¿À®À¸¤Þ¤ì½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Î°Î¶È¤Þ¤Ç»Ä¤ê9ËÜ¡Ê28Æü¸½ºß¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤µ¤ì¤ëµí¹ü¥Ð¥Ã¥È¤â»î¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÂÇÎ¨¡¦114¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¸å¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÌá¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»ºÃæ¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³6ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ3ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿4·î15Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤ÏÀèÀ©¥½¥í¡õ±äÄ¹VÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¡£Æ±17Æü¤Ë¤â·è¾¡¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Æ±22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏÄÌ»»300¹æ¤òÃ£À®¡£8¡Á13Æü¤ËËÜµòÃÏ6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òÉâ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï½ÕÀè¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢4·î¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤Ï21Ç¯¡¦326¡¢22Ç¯¡¦310¡¢23Ç¯¡¦198¡¢24Ç¯¡¦229¡£¼Â¤ÏÄ¾¶á2Ç¯¤À¤±¤¬¶ËÃ¼¤Ë°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï°Î¶È¤Þ¤Ç»Ä¤ê36ËÜ¤Ç³«Ëë¡£²áµî¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢À¾Éð»þÂå¤Î17Ç¯¤Ë¤Ï25»î¹ç¤Ç36ËÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Ç¯¤Î³ÚÅ·°ÜÀÒ¸å¡¢36°ÂÂÇÌÜ¤¬ºÇ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï22Ç¯¤Î30»î¹ç¡£½ÕÀè¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿23Ç¯¤Ï45»î¹ç¡¢ºòµ¨¤â41»î¹ç¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢6Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢36»î¹ç¤Ç36°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä·×»»¡£¤Á¤ç¤¦¤É1»î¹ç¤Ë1ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡¡±«Å·Ãæ»ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð5·î11Æü¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤¬36»î¹çÌÜ¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀõÂ¼¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎÂÇÎ¨¡¦314¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµòÃÏ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï25Æü¤«¤é¡Ö¥¢¥µ¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡ÖÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀõÂ¼¡£Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç¤Ï·×9°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¾Éð3Ï¢Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î2¡Á4Æü¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¤¬X¥Ç¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë