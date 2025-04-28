本日の予定【発言・イベント】
17:00 日銀国債買い入れ日程（5月）
22:00 デギンドスECB副総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
レーン・フィンランド中銀総裁、オンラインイベント出席
29日5:00 ウィリスNZ財務相、講演
カナダ総選挙
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）
29日（火）
昭和の日祝日
トランプ米大統領、就任100日記念集会開催（ミシガン州）（米国時間29日18時予定）
11:05 ケント豪中銀総裁補、ブルームバーグ主催イベント出席
15:00 ドイツGfK消費者信頼感調査（5月）
16:00 チポローネECB理事、BOE・ECB・IMF・BIS共催「金融と貿易の分断：リスクと選択肢」出席
17:00 ECBユーロ圏インフレ期待（3月）
18:40 ラムスデン英中銀副総裁、イベント講演
23:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行（EIB）会議開会挨拶
米求人件数（3月）米消費者信頼感指数（4月）
30日1:30 マーティン・スイス中銀副総裁、講演
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、アディダス、ポルシェ、ノバルティス、BP
GM、コカコーラ、ペイパル、ファイザー、スターバックス
※予定は変更することがあります
22:00 デギンドスECB副総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
レーン・フィンランド中銀総裁、オンラインイベント出席
29日5:00 ウィリスNZ財務相、講演
カナダ総選挙
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～8日）
29日（火）
昭和の日祝日
トランプ米大統領、就任100日記念集会開催（ミシガン州）（米国時間29日18時予定）
11:05 ケント豪中銀総裁補、ブルームバーグ主催イベント出席
15:00 ドイツGfK消費者信頼感調査（5月）
16:00 チポローネECB理事、BOE・ECB・IMF・BIS共催「金融と貿易の分断：リスクと選択肢」出席
17:00 ECBユーロ圏インフレ期待（3月）
18:40 ラムスデン英中銀副総裁、イベント講演
23:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、欧州投資銀行（EIB）会議開会挨拶
米求人件数（3月）米消費者信頼感指数（4月）
30日1:30 マーティン・スイス中銀副総裁、講演
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、アディダス、ポルシェ、ノバルティス、BP
GM、コカコーラ、ペイパル、ファイザー、スターバックス
※予定は変更することがあります