¡Úµþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥×Å¸Ë¾¡Û£Ç£±ÇÏ¤Î¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤¬¼ÂÀÓ¤Ç¥ê¡¼¥É
¡¡Âè£·£°²óµþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡¦£Ç£²¤Ï£µ·î£³Æü¡¢Åìµþ¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥¯¥í¥Õ¥Í¡Ë¤¬¼ÂÀÓÌÌ¤Ç°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²ÁöÁ°¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó£Ó¤Ï´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤Æ²÷¾¡¡£Á°Áö¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ£³Ãå¤È¸«¤»¾ì½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¶áÁö¤ÎÁö¤ê¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¡£°ú¤Â³¤¹¥¾¡Éé¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡¥í¥¸¥ê¥ª¥ó¡Ê²´£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¸Å²ì¿µÌÀ±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Î£³ÃåÇÏ¡£Á°Áö¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¶ª£Ã£Ô¤ÏÉÔÍø¤ÊÂç³°ÏÈ¤È¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¥¿¥¤¤Î£µ£¸¡¦£µ¥¥í¤Ç£¹Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Àï£²¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ð´¬¤ÊÖ¤·¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¹â¾¾µÜµÇ°£´Ãå¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¼ù±¹¼Ë¡¢Éã¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¡Ë¤âÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤ÎÂ¸ºß¡££±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ðº¹¤Ï¤Ê¤¤¡££²ÁöÁ°¤ÎºåµÞÇÕ¤ò±Ô¤¤ËöµÓ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾±ÌîÌ÷»Ö±¹¼Ë¡¢Éã¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¡Ë¤ÏµÓ¼Á¤«¤éÅìµþ¥³¡¼¥¹¤Ï¹ç¤¦¡£