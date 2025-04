「I′m sorry」「Have a nice day!」…日常的に使われる英語フレーズの返し方

「今年こそは海外旅行を計画してみようかな」と、夏休みやお盆休みに海外へ遊びに行く計画を立てている人もいるでしょう。海外に行くと英語でのコミュニケーションが必要となる場面もあるので、旅行時に使うであろうフレーズに限らず、日頃から少しでも英語に触れておくと安心感にもつながりますよね。

また、昨今は訪日外国人観光客も増えているので、日本にいても英語での会話が必要となる場面があるかもしれません。そこで覚えておくと役立つ英語を、オンライン英会話スクール講師・mamiさんのFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」特別版にて紹介します。

今回は、日本でもよく見聞きする英語フレーズの中から「I'm sorry」、「Have a nice day!」、「Thank you!」の返し方についてそれぞれ解説します。

「I'm sorry」の返答フレーズ

英語で「I’m sorry.」と謝られたとき、すぐに何か一言を返すことができますか? 何て返したらいいのか迷われる方も多いと思います。ですが、言われたまま返答しないのはよくないので、この機会にぜひ覚えましょう。日本語でも「いいよ」「大丈夫だよ」など、いろいろ返し方がありますよね。英語でもシチュエーションによって使い分けられるフレーズを紹介していきます。

【1】 No worries. 「いいよ」

【解説】このフレーズは「thank you」と言われたときの返しと、「sorry」と言われたときの返し、両方で使えます。「いいよ」と軽い感じの返答になるので、友達同士の会話でよく使われます。ネイティブもよく使うので覚えておきましょう。

【2】 It’s OK. 「大丈夫だよ」

【解説】相手に謝られたときに「いいよ、大丈夫だよ」というニュアンスで使えるのがこのフレーズ。こちらも「sorry」以外の返答としても使えるので便利です。「Don’t worry, it’s OK.」など、他のフレーズと組み合わせても使えます。

【3】 Don’t apologize. 「謝らないで」

【解説】「apologize」は「謝る」という意味の動詞です。このほかに「You don’t need to apologize.(謝る必要はないよ)」など、応用して使うこともできます。「It’s OK.(大丈夫だよ)」などのフレーズと組み合わせて使うのも良いですよ。

「Have a nice day!」の返答フレーズ

海外に行くとお店のスタッフなどに別れ際、「Have a nice(good)day!(良い一日を!)」と言われることがよくありますが、その際どのような返事をしていますか? 多くの人が「You too.(あなたもね)」と返しているのではないかと思いますが、そのほかにも返答フレーズはたくさんあります。ネイティブもよく使う、「Have a nice day!」と言われたときのオススメの返し方を紹介します。

【1】 Same to you! 「あなたもね!」

【解説】「same(同じ)」という単語を使った言い方です。「あなたにも同じことを思っているよ」というニュアンスが含まれています。前に「Thanks!(ありがとう)」を付け足すことが多いです。覚えておきましょう。

【2】 Right back at you! 「あなたもね!」

【解説】これは「その言葉、あなたにそのまま返すよ」というニュアンスが含まれた言い方です。ポジティブな意味はもちろん、ネガティブな意味でも使われることもあります。いろいろなシチュエーションで使える一言です。

【3】 You as well! 「あなたもね!」

【解説】「as well」は「〜も」という意味があります。「You too.」と意味や使い方は同じですが、少し言い方を変えたいときに使えるので便利です。最後に「Take care!(元気でね)」などの一言を付け加えても良いですよ。

「Thank you!」の返答フレーズ

「ありがとう」「ありがとうございます」と相手に感謝の言葉を述べられたら、「とんでもないです」「どういたしまして」などと返しますが、英語ではどう返答すればいいのでしょうか。英語で「Thank you!」と言われたら、「You’re welcome.」と返す人が多いと思いますが、それ以外にも返答フレーズはたくさんあります。シーンに応じて使えるいろいろな「ありがとう」に対する返答フレーズを紹介していきます。

【1】 No problem. 「どういたしまして/全然です」

【解説】友達同士のカジュアルな会話で使う「どういたしまして」のフレーズで一番ポピュラーなもののひとつです。「全然問題ないよ」という意味でも使われます。ネイティブもよく使う表現なので覚えておきましょう。

【2】 Anytime. 「どういたしまして」

【解説】「anytime」は直訳すると「いつでも」という意味ですが、ここでは「困ったことがあったらいつでも言ってね」というニュアンスが含まれたフレーズになります。カジュアルな表現なので使うシーンには気を付けましょう。

【3】It’s my pleasure. 「とんでもないです」

【解説】ビジネスシーンなど、目上の人に対しても使える便利なフレーズです。「My pleasure.」と言うこともあります。「You’re welcome.」よりも丁寧な言い方で、「お役に立てて良かったです」といったニュアンスが含まれています。

英語で「久しぶり」「元気にしてた?」と言われたら? 再会時に役立つ返答フレーズ