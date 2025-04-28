ÍÌ¾´ë¶È¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤À¤Ã¤¿ÀîÊ¥»°Ïº»á¤Ë¡Ö50Âå¤ÇÂà¿¦¢ªJ¥ê¡¼¥°ÀßÎ©¡×¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÎä¤äÈÓ¿Í»ö¡×
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ËÀäË¾¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤òµî¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡×¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡½¡½¡£J¥ê¡¼¥°ÀßÎ©¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¾Ìç´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤²È¡¦¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡¦¤¤¤¤µëÎÁ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¼«Ê¬Ãæ¿´¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëÀîÊ¥»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢50Âå¸åÈ¾¤«¤éÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¡×¤ÈÎä¾Ð¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤Ê¤¼Èà¤Ï´º¤¨¤Æ°ñ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡½¡½¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¤¢¤ë¶¯Îõ¤Ê´íµ¡´¶¡É¤È¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¿©¤Ã¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÎä¤äÈÓ¿Í»ö¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÀ¾Â¼¹¬Í´¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô¡Ë
²ñ¼Ò°÷¤Î¤³¤í¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï
¤¤¤¤²È¡¢¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡¢¤¤¤¤µëÎÁ
¡½¡½ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö³ÍÆÀ¤·¤¿30Ç¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ËÍ¤Î¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸£°ú¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·èÄêÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êJ¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÊ¥¤µ¤ó¤¬1989Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¾·Ã×¤â´Þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£1983Ç¯¤´¤í¤«¤Ê¡Ä¡Ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¡Ê4·î3Æü¸½ºßFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°99°Ì¡¢ÆüËÜ¤Ï15°Ì¡Ë¤Ë¤âÉé¤±¤ÆÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤ÏÅö»þ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤È¤¤Ë¶¨²ñ¤Ë·úÇò½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²þ³×°Æ¤ò½Ð¤·¤ÆÄó¸À¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤ÎÊÖÅú¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï°Å¤¤¤È¡¢´õË¾¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¤Î»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î»Å»ö¤Ï¤ä¤á¤¿¤ó¤À¡£1984Ç¯º¢¤Î¤³¤È¤À¤Í¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë