¡Ú4·î28Æü¤ÎÅ·µ¤¡ÛÀ¾¤«¤éÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡Á´¹ñÅª¤Ë±«¶ñ¤Î½ÐÈÖ
¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±«¶ñ¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤Ï2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ï¶å½£¤«¤éËÜ½£Æî´ß¤ò¿Ê¤ß¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÏÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶á¤Å¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ï¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Ï·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë¤´¤í¤Ë¤Ï»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¤Ë±«±À¤¬°Ü¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌë¤Ï¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì±è´ß¤â±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é±«±À¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î»³¤Ç¤ÏÀã¤Î½ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î±«¤ÈÀã¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÙ»³¸©¡¦Î©»³¼þÊÕ¤Ê¤ÉËÜ½£¤Î¹â¤¤»³¤Ç¤âÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ°Ê¹ß¡¢Äãµ¤°µ¤¬´¨µ¤¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÏÃëÁ°¸å¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é¤áÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢Ìë¤ÏÅìËÌ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»±¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ê¤¤Åìµþ¤Ê¤É¤â±«¤Î¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ï22¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ¤Ï20¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢±«¤Ç¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï15¡Á20¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤È²Æì¤Ï¡¢29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£30Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ï¡¢29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ö¤ÏÅß¤ÎÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÆüËÜ¤âÂç·¿Ï¢µÙ¸åÈ¾¤Ï¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÁØ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£