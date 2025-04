【MLB】ツインズ 11-4 エンゼルス(4月25日・日本時間26日/ミネソタ)

【映像】衝撃の一発に内野手が確信棒立ち

エンゼルスのマイク・トラウトが、またもや衝撃的な一発を放った。

4月25日(日本時間26日)に行われたツインズ戦で、トラウトは同日時点で両リーグトップに並ぶ今シーズン9号となるソロホームランを叩き出した。

7回表、トラウトは151キロの鋭いシンカーを完璧に捉えた。打った瞬間文句なしの豪快アーチは、レフトスタンドへと吸い込まれていった。その瞬間、現地実況は興奮を抑えきれず「No.9!No.9!」と絶叫。さらに、中継には相手内野手が振り向くこともなく棒立ち状態でホームランを確信する姿が映し出され、一撃の威力を物語っていた。

ベンチに戻ったトラウトは、チームの新たなホームラン儀式である消防士ヘルメットを手に取る姿も。

MLB公式Xアカウントもこの本塁打を取り上げ、「Mike Trout ties for the MLB lead with his 9th home run!(マイク・トラウトがMLBトップタイの9号本塁打!)」とツイート。これに対し、ファンからは「Trout's swinging for the stars.」「Please stay healthy」「He's in the home run race!」といったコメントが寄せられた。

試合は11-4でツインズが勝利したものの、トラウトの圧巻の一発が注目を集めた一戦となった。なお、ダイヤモンドバックスのスアレスが日本時間27日のゲームで1試合4発と驚異の活躍を見せ、今季本塁打10本で両リーグトップに立った。

(ABEMA『SPORTSチャンネル』)