¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª¡¢´ûº§¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ï¡Á¡Ä¤·¤ó¤É¡×¤È»×¤¦¤³¤È
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢4·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÆÇÅÇ¤¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¡Ø¥É¥¯¥¸¥ç¤Ïº£Ìë¤â¤¯¤À¤ò´¬¤¯¡Ù¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È´ûº§¼Ô¤ËÀµÄ¾¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÈ¿È½÷À¤¿¤Á¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡È¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹½÷»Ò²ñ¡É¤¬³«¤«¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¡Ö´ûº§¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤È¤«¤Ç³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ¤¬¡Ë¥Ô¥í¡Á¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡Ä¼·¸Þ»°¤Î³Ê¹¥¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ï¡Á¡Ä¤·¤ó¤É¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ø²¿¡© ¸«¤»¤Æ¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷Í¥¡¦ËÌÇµ¤¤¤¤â¡Ö¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡Ä¤À¤±¤É¡×¤Èð÷¤¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÈ¿È½÷À¤¿¤Á¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡È¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹½÷»Ò²ñ¡É¤¬³«¤«¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¡Ö´ûº§¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤È¤«¤Ç³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ¤¬¡Ë¥Ô¥í¡Á¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡Ä¼·¸Þ»°¤Î³Ê¹¥¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ï¡Á¡Ä¤·¤ó¤É¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ø²¿¡© ¸«¤»¤Æ¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷Í¥¡¦ËÌÇµ¤¤¤¤â¡Ö¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡Ä¤À¤±¤É¡×¤Èð÷¤¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£