18ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÂíËÜÈþ¿¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mioritakimoto_official¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

ÃåÊª»Ñ¤Ç¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤âÈäÏª

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¼ç¿Í¸ø¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂíËÜÈþ¿¥(33)¡£¡Öºù»Ò¡¡À®¿Í¼°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ª¡×¡Öºù»ÒÌò¤¬¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉÔ°ÂÄê´¶¤â±éµ»¾å¼ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÈþ·Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

10Ç¯¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë

(ÂíËÜÈþ¿¥¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mioritakimoto_official¤è¤ê)
(ÂíËÜÈþ¿¥¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mioritakimoto_official¤è¤ê)
(ÂíËÜÈþ¿¥¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mioritakimoto_official¤è¤ê)
(ÂíËÜÈþ¿¥¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mioritakimoto_official¤è¤ê)

¡¡ÂíËÜ¤Ï2010Ç¯9·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â¼¾å¤¢¤«¤êÌò¤Ç½Ð±é¡£Åö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿ÂíËÜ¤ÏÃË¾¡¤ê¤ÇÌÀ¤ë¤¤À­³Ê¤Î³ØÀ¸¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿±éµ»¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£


 