リバプールvsトッテナム スタメン発表
[4.27 プレミアリーグ第34節](アンフィールド)
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 11 マティス・テル
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
アンジェ・ポステコグルー
※24:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 11 マティス・テル
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります