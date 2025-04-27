[4.27 フランス・リーグアン第31節](スタッド ドゥ ラ モソン)

※24:15開始

<出場メンバー>

[モンペリエ]

先発

GK 40 バンジャマン・ルコルト

DF 17 テオ・セイントリュス

DF 21 L. Mincarelli

DF 27 B. Omeragić

DF 47 Y. Mouanga

DF 49 W. Ndollo Bille

MF 12 ジョルダン フェッリ

MF 19 ラビ・ヌザンクラ

MF 22 カリド ファヤド

MF 70 タンギ・クリバリ

FW 41 Junior Ndiaye

控え

GK 16 ディミトリ ベルトー

DF 2 バモ メイテ

DF 4 ブバカル・クヤテ

DF 77 ファライェ・サコ

MF 11 テジ・サバニエ

MF 13 ジョリス・ショタール

FW 10 ワフビ・ハズリ

監督

Zoumana Camara

[スタッド・ランス]

先発

GK 94 イェバン・ディウフ

DF 2 ジョセフ・オクム

DF 18 セルヒオ・アキエメ

DF 21 セドリック・キプレ

DF 23 オーレリオ・ブタ

DF 24 モリー・グバン

MF 6 アタンガナ・エドア

MF 7 伊東純也

MF 17 中村敬斗

MF 72 アマドゥ・コネ

FW 12 ジョルダン・シエバチュ

控え

GK 20 アレクサンドル・オリエロ

DF 3 関根大輝

DF 55 ノア・サンギ

MF 19 Gabriel Moscardo

MF 30 ジョン・パトリック

MF 87 A. Tia

FW 22 ウマル・ディアキテ

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム

監督

サンバ・ディアワラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります