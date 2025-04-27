モンペリエvsスタッド・ランス スタメン発表
[4.27 フランス・リーグアン第31節](スタッド ドゥ ラ モソン)
※24:15開始
<出場メンバー>
[モンペリエ]
先発
GK 40 バンジャマン・ルコルト
DF 17 テオ・セイントリュス
DF 21 L. Mincarelli
DF 27 B. Omeragić
DF 47 Y. Mouanga
DF 49 W. Ndollo Bille
MF 12 ジョルダン フェッリ
MF 19 ラビ・ヌザンクラ
MF 22 カリド ファヤド
MF 70 タンギ・クリバリ
FW 41 Junior Ndiaye
控え
GK 16 ディミトリ ベルトー
DF 2 バモ メイテ
DF 4 ブバカル・クヤテ
DF 77 ファライェ・サコ
MF 11 テジ・サバニエ
MF 13 ジョリス・ショタール
FW 10 ワフビ・ハズリ
監督
Zoumana Camara
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 24 モリー・グバン
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 17 中村敬斗
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 12 ジョルダン・シエバチュ
控え
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 3 関根大輝
DF 55 ノア・サンギ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム
監督
サンバ・ディアワラ
※24:15開始
<出場メンバー>
[モンペリエ]
先発
GK 40 バンジャマン・ルコルト
DF 17 テオ・セイントリュス
DF 21 L. Mincarelli
DF 27 B. Omeragić
DF 47 Y. Mouanga
DF 49 W. Ndollo Bille
MF 12 ジョルダン フェッリ
MF 19 ラビ・ヌザンクラ
MF 22 カリド ファヤド
FW 41 Junior Ndiaye
控え
GK 16 ディミトリ ベルトー
DF 2 バモ メイテ
DF 4 ブバカル・クヤテ
DF 77 ファライェ・サコ
MF 11 テジ・サバニエ
MF 13 ジョリス・ショタール
FW 10 ワフビ・ハズリ
監督
Zoumana Camara
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 24 モリー・グバン
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 17 中村敬斗
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 12 ジョルダン・シエバチュ
控え
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 3 関根大輝
DF 55 ノア・サンギ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム
監督
サンバ・ディアワラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります