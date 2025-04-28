Aimer、新曲「Eclipse」が『アークナイツ』6周年記念テーマソングに
AimerがスマートフォンRPG『アークナイツ』のゲームローンチ6周年を記念したテーマソングを担当し、新曲「Eclipse」として配信をスタートさせた。
◆Aimer 画像
Aimerが『アークナイツ』とタッグを組むのは今回が初。新曲「Eclipse」はピアノとストリングスの旋律が楽曲全体を覆いながらも、バンドサウンドとAimerの温かな声質のヴォーカルが共鳴する、壮大なバラードナンバーだ。
また、動画サイトBilibiliでは「Eclipse」と『アークナイツ』のコラボPVを公開中。
Aimer「Eclipse」
2025年4月28日 配信スタート
https://Aimer.lnk.to/Eclipse
『アークナイツ』6周年記念テーマソング
Vocal：Aimer
作詞：aimerrhythm 作曲：吉田育子 編曲：百田留衣
■スマートフォンRPG『アークナイツ』
日本版HP https://www.arknights.jp/
中国版HP https://ak.hypergryph.com/
リリース情報
2025年2月19日（水）発売
CD：https://Aimer.lnk.to/SCOPE_PKG
配信：https://aimer.lnk.to/scope
・初回生産限定盤（CD+BD）
VVCL 2653-2654 価格：5,280円（税込）
［BD収録内容］
・「SCOPE」Music Video
・海外ワンマンライブツアー＜Aimer 3 nuits tour 2024＞上海メルセデス・ベンツアリーナ公演より、厳選した数曲のライブ映像を収録
01.星屑ビーナス / 02.Ref:rain -3 nuits ver.- / 03.wavy flow / 04.白色蜉蝣 / 05.800 / 06.遥か / 07.カタオモイ / 08.End of All / 09.残響散歌 / 10.ONE / 11.六等星の夜
・通常盤（CD）
VVCL 2655 価格：1,430円（税込）
・期間生産限定盤（CD+BD）
VVCL 2656-2657 価格：2,090円（税込）
［BD収録内容］
・TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』ノンクレジットオープニング映像収録
・TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』描きおろしイラスト使用ミニポスター＆三方背ケース仕様
［CD収録内容］※初回生産限定盤・通常盤と期間生産限定盤では収録内容が一部異なります。
01.SCOPE （作詞：aimerrhythm 作曲：百田留衣 編曲：玉井健二、百田留衣 Produced by 玉井健二（agehasprings））
※TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」オープニングテーマ
02.やさしい舞踏会 （作詞：aimerrhythm、田中ユウスケ 作曲：田中ユウスケ 編曲：中野領太、田中ユウスケ）
※NHKみんなのうた（2025年2-3月放送）
03.うつくしい世界 （作詞：aimerrhythm 作曲：柴山太朗 編曲：百田留衣）
※出光興産 企業CM「アポロの光」篇・「このまちの未来」篇CMソング
04.SCOPE -Instrumental- … 初回生産限定盤・通常盤に収録
04.SCOPE -TV ver.- … 期間生産限定盤に収録
関連リンク
◆Aimer オフィシャルYouTubeチャンネル