AimerがスマートフォンRPG『アークナイツ』のゲームローンチ6周年を記念したテーマソングを担当し、新曲「Eclipse」として配信をスタートさせた。

◆Aimer 画像

Aimerが『アークナイツ』とタッグを組むのは今回が初。新曲「Eclipse」はピアノとストリングスの旋律が楽曲全体を覆いながらも、バンドサウンドとAimerの温かな声質のヴォーカルが共鳴する、壮大なバラードナンバーだ。

「Eclipse」は、「日食」や「月食」という意味を持つワードでありつつ、「同じ方向・目的を見つめている、あるいはお互いをまっすぐに見ているのに、そこに確かにあるはずのものが隠れて見えなくなってしまっている」というニュアンスを乗せて楽曲タイトルとしている。

また、動画サイトBilibiliでは「Eclipse」と『アークナイツ』のコラボPVを公開中。


Aimer「Eclipse」


2025年4月28日　配信スタート
https://Aimer.lnk.to/Eclipse

『アークナイツ』6周年記念テーマソング

Vocal：Aimer
作詞：aimerrhythm　作曲：吉田育子　編曲：百田留衣

■スマートフォンRPG『アークナイツ』
日本版HP　https://www.arknights.jp/
中国版HP　https://ak.hypergryph.com/

リリース情報

シングル「SCOPE」
2025年2月19日（水）発売
CD：https://Aimer.lnk.to/SCOPE_PKG
配信：https://aimer.lnk.to/scope

・初回生産限定盤（CD+BD）
VVCL 2653-2654　価格：5,280円（税込）
［BD収録内容］
・「SCOPE」Music Video
・海外ワンマンライブツアー＜Aimer 3 nuits tour 2024＞上海メルセデス・ベンツアリーナ公演より、厳選した数曲のライブ映像を収録
01.星屑ビーナス / 02.Ref:rain -3 nuits ver.- / 03.wavy flow / 04.白色蜉蝣 / 05.800 / 06.遥か / 07.カタオモイ / 08.End of All / 09.残響散歌 / 10.ONE　/ 11.六等星の夜

・通常盤（CD）
VVCL 2655 価格：1,430円（税込）

・期間生産限定盤（CD+BD）
VVCL 2656-2657　価格：2,090円（税込）
［BD収録内容］
・TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』ノンクレジットオープニング映像収録
・TVアニメ『天久鷹央の推理カルテ』描きおろしイラスト使用ミニポスター＆三方背ケース仕様　

［CD収録内容］※初回生産限定盤・通常盤と期間生産限定盤では収録内容が一部異なります。
01.SCOPE （作詞：aimerrhythm　作曲：百田留衣　編曲：玉井健二、百田留衣　Produced by 玉井健二（agehasprings））
※TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」オープニングテーマ
02.やさしい舞踏会 （作詞：aimerrhythm、田中ユウスケ　作曲：田中ユウスケ　編曲：中野領太、田中ユウスケ）
※NHKみんなのうた（2025年2-3月放送）
03.うつくしい世界 （作詞：aimerrhythm　作曲：柴山太朗　編曲：百田留衣）
※出光興産 企業CM「アポロの光」篇・「このまちの未来」篇CMソング
04.SCOPE -Instrumental- … 初回生産限定盤・通常盤に収録
04.SCOPE -TV ver.- … 期間生産限定盤に収録

関連リンク

◆Aimer オフィシャルサイト
◆Aimer オフィシャルYouTubeチャンネル