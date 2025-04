【「ウソツキ!ゴクオーくん完全版」3巻】 4月28日 発売 価格:3,300円

小学館は、マンガ「ウソツキ!ゴクオーくん完全版」の3巻を4月28日に発売する。価格は3,300円。

本書は吉もと誠氏が「別冊コロコロコミック」や「月刊コロコロコミック」で連載していた「ウソツキ!ゴクオーくん」の完成版。5か月連続で全5巻が刊行される予定となっている。

3巻は「サタン編」として、2015年10月から2017年9月に発表された作品を中心に掲載している。

なおカバーは吉もと誠氏による新規描き下ろしで、通常のコミックスには収録されていないオマケ要素も収録されている。

