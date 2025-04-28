¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×2´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥È¥ë¥³¥é¥¤¥¹¤ä¥×¥Ç¥Á¥²¡¢¥Ô¥¶¤Ç»ê¤ëÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¡Ö¥É¥«À¹¤ê¤ª¤«¤ï¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤â³«ºÅ
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÇòÀô¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×¤Î2´¬¤ò4·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï759±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥ë¥á¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡£¡È¥É¥«¿©¤¤¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë±Ä¶È»öÌ³¡¦Ë¾·îÈþ¶×¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡2´¬¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¥é¥¤¥¹¤ä¥×¥Ç¥Á¥²¡¢¥Ô¥¶¡¢¥Ùー¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¡¢¥«¥ìー¤Ê¤É¤Î»³À¹¤ê¥´¥Ï¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥É¥«À¹¤ê¤ª¤«¤ï¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡£2´¬¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤á¤ë ²ü¤á Î¾ÌÌ¥«ー¥É¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú🎊¥É¥«À¹¤ê¡À¤ª¤«¤ï¤ê¡¿¥Õ¥§¥¢³«ºÅ🎊¡Û- ¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¸ø¼° (@dokaguidaisuki) April 23, 2025
4/28¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¢¼Â»Ü½ñÅ¹¤Ë¤Æ
¡Ö#¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª #¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×
¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È❗️🎁
Âè①´¬¤´¹ØÆþ➡︎¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Éü¹ï!!
¡Ô¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Õ🏃➡️💥
Âè②´¬¤´¹ØÆþ➡︎¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ðー¤Ë¶´¤á¤ë!!
¡Ô²ü¤áÎ¾ÌÌ¥«ー¥É¡Õ💀💥 pic.twitter.com/IZiMkC3p47
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÍ½þÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ø¡Ö¤¢¤ë¡×¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤!!!!¡ÙBIGT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤ä2Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4/28È¯Çä- ¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¸ø¼° (@dokaguidaisuki) April 20, 2025
¡Ö#¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª #¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×
Âè②´¬¡Ú¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡Û
ÆÃÅµ¤Î¹»Àµ¸«ËÜ¤¬ÅþÃå💥💥
¡ÔBIG T¥·¥ã¥Ä¡Õ
¤Ç¤Ã¤Ã¤«¥µ¥¤¥º¤¬¥¤¥¤´¶¤¸¡õ¡Ö¤¢¤ë¡×¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤!!!¤Î°õºþ¤â¥è¥·✨
¡Ô2Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Õ
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë😋🍈 https://t.co/5sqwQE2UdJ pic.twitter.com/ZlzWgr3xDO
¢¢¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×2´¬ÆÃÅµ¾ðÊó¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×2´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ë¾·îÈþ¶×¡¢21ºÐ¡¦±Ä¶È»öÌ³¡ª
¤ª¤Ã¤È¤ê¡¦¤Û¤ó¤ï¤«¤ÊÈà½÷¤Î¹¬¤»¤Ï¡Ä¡Ä¡Ô¥É¥«¿©¤¤¡Õ!?
¡Ú¥È¥ë¥³¥é¥¤¥¹¡Û¡Ú¥×¥Ç¥Á¥²¡Û¡Ú¥Ô¥¶¡Û¡Ú¥Ùー¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¡Û¡Ú¥«¥ìー¡Û¡Ä¡Ä
¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡¦¤³¤Ã¤Æ¤ê¡¦»³À¹¤ê¤Î¥´¥Ï¥ó¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿©¤·¤Æ¸Â³¦ÆÍÇË¤Ç"»ê¤ë"¢ö
³Æ¼ï¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ë¤âÇúÂ®¥Î¥ß¥Íー¥È¡õÂ³¡¹¼õ¾Þ¡ª
½ÅÈÇ¡¦½ÅÈÇ¡¦½ÅÈÇ¤Î·ã¥Ð¥º¶ØÃÇ¥°¥ë¥á¥®¥ã¥°Âè2´¬¡ú
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.